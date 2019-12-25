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فسخ نادي الكويت تعاقده مع مهاجمه الكولومبي دييغو كالديرون بالتراضي بعد نصف موسم قضاه اللاعب مع الأبيض ولم يقدم الأداء المنتظر منه. وتبحث إدارة النادي عن محترفين لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة العاجي جمعة سعيد وغيابه لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى تواضع مستوى باقي المحترفين، وهو الأمر الذي أكده نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة. وفشل كالديرون اللاعب السابق للاسماعيلي المصري والفيصلي السعودي في إثبات وجوده مع الكويت، والأمر ذاته ينطبق على السوري عمرو ميداني الذي من المتوقع أن يلحق بكالديرون في حال نجحت الإدارة في التعاقد مع محترف بديل.

