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تبرز اليوم مواجهة الشباب مع برقان في 07:00 مساء على صالة الجهراء ضمن الجولة 18 من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة والتي تشهد 3 مباريات أخرى تجمع العربي مع الصليبخات في 05:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب على صالة الكويت، اليرموك مع الساحل في 05:00، والنصر مع التضامن في 07:00.

وتعتبر هذه الجولة شبه حاسمة لأندية العربي واليرموك والشباب وبرقان حيث تتنافس الفرق على بلوغ الدور الثاني الذي يضم الفرق الستة الاولى في الدور التمهيدي حيث ضمنت أندية الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها فيما اقترب الجهراء كثيراً من حسم تأهله في حين يتصارع على البطاقتين الأخيرتين حسابياً 5 فرق.

ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يأتي بعدهما القادسية 18 نقطة ثم الجهراء 17، والشباب واليرموك 15 نقطة، والعربي والقرين 14 نقطة، وبرقان 13 نقطة، والصليبخات 13 نقطة، ثم التضامن 11 نقطة واخيراً النصر والساحل 10 نقاط.

وتبدو حسبة التأهل في غاية التعقيد نظراً لتداخل مباريات الفرق مع بعضها ولإمكانية وصول خمسة فرق هي الجهراء والعربي واليرموك والشباب وبرقان إلى 19 نقطة، علماً انه في حال تساوي 3 فرق أو أكثر سيتم اللجوء إلى فارق التسجيل لتحديد المتأهلين.

ويتعين على العربي الذي يخوض بالإضافة إلى مباراة اليوم أمام الصليبخات مباراتين اخريين أمام القادسية والتضامن الفوز في مبارياته الثلاث ليضمن تأهله، لكنه منطقياً وقياساً على المستويات سينهزم أمام القادسية مع امكانية تخطي الصليبخات والتضامن ويكون في هذه الحالة وصل إلى النقطة 19.

والحال نفسه ينطبق على اليرموك صاحب 15 نقطة من 10 مباريات حيث تبقت له مباراة اليوم أمام الساحل الضعيف واخرى أمام النصر وفي حال الفوز بهما سيصل أيضاً إلى النقطة 19.

فيما تعتبر مباراة الشباب (15 نقطة) مع برقان (13 نقطة) هي الابرز في جولة اليوم حيث يملك الأخير مباراتين اخريتين غير مباراة اليوم أمام الجهراء والنصر وفي حال الفوز بجميع مبارياته الثلاث سيصل إلى النقطة 19 أيضاً. في المقابل سيخوض الشباب علاوة على مباراة اليوم مباراة أخيرة أمام الساحل ويحتاج إلى الفوز بهما ليصل أيضا إلى النقطة 19.

وتعتبر المباراة الأخيرة بين النصر والتضامن هامشية نظراً لفقدان الفريقين الامل في التأهل.

وبالإضافة إلى الفرق الاربعة هناك احتمال ايضاً أن ينهي الجهراء (17 نقطة مع مباراتين متبقيتين أمام كاظمة وبرقان) الدور التمهيدي مع 19 نقطة في حال خسارة المواجهتين.

