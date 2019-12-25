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تابع المنتخب الكويتي سيطرته على منافسات البطولة العربية للمبارزة في فئة العمومي للرجال والسيدات في يومها الثالث، بعدما نال 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

واحرز خالد عبد الكريم ذهبية سلاح فردي الفلوريه، بتغلبه على ياسر ناصر 15-14 في المباراة النهائية، في حين آلت البرونزية الى كل من يعقوب الشطي والقطري علي تركي.

وظفرت ريم الشطي بذهبية سلاح فردي الايبيه، على حساب اللبنانية ريتا ابو جودة. وتقاسمت الاماراتية العنود السعدي والسورية نجلاء الشرقي الميدالية البرونزية.

وتتصدر الكويت ترتيب جدول ميداليات البطولة برصيد 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، تليها الامارات (ذهبية و3 برونزيات) وسورية (ذهبية وبرونزية) ولبنان (3 فضيات) والسعودية (فضية) والعراق (4 برونزيات) وقطر (برونزية).

من جهته، اشاد عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية د.محمد تنديل بما حققه ابطال الكويت في البطولة حتى الآن، مضيفاً ان هذه الانجازات لم تأت من فراغ، اذ تعد نتاج جهد جماعي متواصل على مدار السنة، وخطط وضعها مجلس الادارة ولجنة المنتخبات، ويشرف عليها المدير الفني للمنتخبات الوطنية عبد الكريم الشملان، مهنئا اللاعبين بهذه الانتصارات.

وتمنى ان تكلل الجهود الحالية بتأهل يوسف الشملان وعبد العزيز الشطي وياسر ناصر الى أولمبياد طوكيو 2020، خصوصا وانه لا يفصلهم عن تحقيق مرادهم سوى نقاط.

