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واصل الكويت انتصاراته وهزم القادسية بنتيجة 3-1 أول من أمس في الجولة الحادية عشرة من دوري الشباب (تحت 20 عاماً). ورفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن كاظمة الثاني والذي حقق فوزاً عريضاً على العربي بنتيجة 7-4، مع العلم أن الأبيض لعب مباراة أقل. وتجمد رصيد القادسية عند 19 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس، فيما ظل العربي على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي بقية المباريات، تغلب النصر على الساحل 3-1 فرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن خيطان الرابع الذي هزم السالمية بثلاثية نظيفة. كما فاز الصليبخات على الفحيحيل بهدف دون رد، والشباب على برقان 3-2.