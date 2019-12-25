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أسفرت مباريات الجولة الخامسة لدوري كرة القدم للوزارات والمؤسسات الحكومية عن فوز الدفاع على التجارة 3-2 والحرس الوطني على الادارة العامة للإطفاء 1-0 وهيئة الرياضة على الإدارة العامة للجمارك 1- 0 و الكهرباء والماء على الصحة 7- 1 و الداخلية على جامعة الكويت 5- 0 وهيئة الصناعة على الاوقاف 1- 0 فيما تعادل مجلس الوزراء مع التربية 1- 1. وبهذه النتائج انفرد الحرس الوطني بصدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وتوقف رصيد الجمارك عند 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن الدفاع الثالث، فيما تصدر فريق الكهرباء المجموعة الثانية بـ 12 نقطة من 4 مباريات وفريق مجلس الوزراء 11 نقطة من 5 مباريات وصعد فريق هيئة الصناعة الى المركز الثالث ب 9 نقاط من 4 مباريات.