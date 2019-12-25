الأزمنة و الأمكنة

كتبت مقالاً عن المرحوم محمد بن سيَّار، ونشرته في جريدة «النهار» في اليوم الثامن من شهر سبتمبر لسنة 2019م، وكان مقالاً موجزاً لقلة المعلومات التي حصلت عليها عن هذا الرجل الذي أدَّى لوطنه أكثر من خدمة، وعلى الأقل في مجالين من مجالات العمل في البلاد، كان أحد المجالين في خدمة التعليم منذ نشأت المدرسة النظامية الأولى في الكويت، وهي المدرسة المباركية (1911م - 1912م) وكان المجال الثاني خاصاً به، فقد تأثر بوجوده في عمله بالمدرسة المذكورة عندما خالط المعلمين وبعض العلماء الذين انضموا إلى سلك التدريس بها، فأحب القراءة، ومتابعة كل جديد يصدر من الكتب. ولكنه لاحظ صعوبة الحصول على ما يريده منها، وما يريده غيره من محبِّي القراءة.

ونتيجة لذلك صار يفكر في عمل يقضي على مشكلة نقص الكتب في الكويت، ويُيَسِّر لمحبي القراءة مهمة الحصول على ما يلبِّي رغباتهم من المطبوعات.

وتنفيذاً لما توصل إليه، فقد أنشأ مكتبة خاصة ببيع الكتب، كانت مكتبة صغيرة الحجم لا تتعدّى حجم الدكان الواحد، ولكنها ملأى بالكتب يراها الزائر وهي مزدحمة بها وتغطِّي كل جانب منها.

ولقد كانت أنواع ما يعرِضُهُ ابن سيّار من كتب أنواعاً متعددة بعضها ديني وبعضها أدبي، والبعض الآخر تاريخي وروائي. وكان يعرض تلك الكتب الشعبية التي يبحث عنها روّاد متعة قراءة هذا النوع من الكتب، ومنها ألف ليلة وليلة، وتغريبة بني هلال، وسيرة عنتر وعبلة، وغير ذلك من الكتب. ومن أجل هذا التنويع فقد كان المترددون عليه كثيرون لأنهم يجدون ما يسألون عنه، ويجدون في كل يوم جديداً.

وكان هذا الرجل مهتماً بطلبات مرتادي مكتبته يحاول دائباً تلبية طلباتهم، ومما يدل على اهتمامه أنني مررت عليه يوماً، وسلّمت عليه، وودعته قائلاً: سوف أسافر غداً إلى مصر للدراسة، فقال: مع السلامة، وفي أمان الله. ولكني بهذه المناسبة أريد أن تقوم لي بشيء من هناك. فقلت:

- على استعداد. ما هو؟

فأخرج لي عدة ورقات كان يضعها في درج صغير حوله. وقال لي:

- في هذه الأوراق تجد: دعاء ختم القرآن الكريم مكتوباً بخط اليد، وما أريده منك أن تقوم في مصر بطبعه في إحدى المطابع في حدود ألف نسخة، وقد سألت فوجدت تكلفة ذلك مائة ربية، وهي هذه خذها مع الورق وتوكل على الله.

وقد أعطاني الورق والربيات المائة، دون أن ينتظر ردِّي، لأنه كان واثقاً من استعدادي لتلبية طلبه، فأنا من المترددين عليه دائماً، وقد صارت لي به معرفة عميقة، وقد قمت باللازم، وفي مصر عرضت الأمر على الأستاذ محب الدين الخطيب، وكان صاحب مكتبة ومطبعة، وهو رجل يثق المرء به دون تردد، فقال لي:

- أنا مستعد لتنفيذ طلب صاحبك هذا لأنه يبدو رجلاً طيباً، حين كلَّفك بهذا العمل، أما قيمة طبعة النسخ الألف فإنني أكتفي بالمبلغ الذي أعطاك حتى لو نقص قليلاً عن تكلفة الطبع المعتاد.

فشكرته، وسلّمت إليه المبلغ واصول دعاء القرآن، وبعد أسبوع واحد صار هذا الدعاء مطبوعاً، فقمت بإرسالِهِ على دُفعات إلى ابن سيّار مع أكثر من مسافر كان عائداً من مصر إلى الكويت.

ومما ينبغي أن أذكره هنا أنني اكتشفت مؤخراً هذا الدعاء المخطوط بين أوراقي. وَكُنْتُ أظن أنه قد ضاع في المطبعة أثناء عملية الطباعة.

هذا ولقد كان هذا النوع من الدعاء منتشراً في الكويت يقرؤه قارئ القرآن بعد أن يُكمِلَ تلاوته وله أمثال مطبوعة في الوقت الحالي. ولكن ما يطبع من المصاحف في وقتنا هذا يحتوي على بضع ورقات فيها مثل هذا الدعاء مما جعله متيسراً للجميع.

وباعتبار الورقات التي احتفظ بها الآن من التراث الكويتي لأنني تسلمتها من صاحِبِهَا في سنة 1967م، وهي عندي طيلة المدة اللاحقة. ولأنها بخط اليد، فإن من حق المرحوم محمد بن سيّار عليَّ أن أودعها في مكان أمين يُذكر له، ومن أجل ذلك فقد عزمت على تسليمها إلى مركز البحوث والدراسات الكويتية الذي يهتم بمثلها.

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ومضت أيام طويلة، وانتقل محمد بن سيّار إلى رحمة الله تعالى، وانتهى زمن مكتبته، ولكن المكان قائم حتى الآن، وبسبب حنيني الدائم إلى كل قديم فإنني أمر إلى هذه الأيام من أمام هذا الدكان (المكتبة) فأقف متذكراً الماضي ومتخيلاً صاحب المكتبة وهو يستقبل الناس ويلبي طلباتهم، ويبحث بَيْنَ الركام الذي جمعه لهم حتى يسلم لكل ذي طلب طلبه الذي يبحث عنه.

ولما كان موقع المكتبة التي تحدثت عنها لا يزال قائماً، فإن من المستحسن الإشارة إليه، إنه في مكان قريب جداً من شارع عبدالله السالم (الشارع الجديد سابقاً)، عندما يَسِيرُ المرء من الجنوب (جهة الصفاة)، فيمضي في الشارع فإنه سوف يجد في منتصفه سوقاً كبيراً ممتداً على اليمين هو سوق الغربللي. ولكنه قبل أن يصل إلى هذا السوق سوف يجد طريقاً قصيراً إلى اليمين فيه بضعة دكاكين، فإذا دخل في هذا الطريق القصير وجد مكتبة ابن سيّار، في المحل الثاني على اليسار للداخل ولكنها اليوم موضع عرض للملابس وما يتصل بها.

ولقد وصفت هذا الموقع وصفاً جيداً وذكرت المكتبة وصاحبها في كتابي: «من تاريخ شارع كويتي»، المطبوع في سنة 2004م، وقد تضمّن كل ما حصلت عليه من معلومات تتعلق بالمكتبة وصاحبها.

وأنا الآن في سبيلي إلى الحديث عن مدى استفادتي من مكتبة ابن سيّار التي كانت في يوم من الأيام هي طريقي إلى الكتب، ومنها استطعت أن أكوّن مجموعتي الأولى.

وعلى الرغم من مرور الأيام، وتزاحم الكتب عندي، فإنني لا أزال أذكر كتباً ثلاثة اشتريتها من هذه المكتبة وقرأتها سعيداً بها، وهي:

1 - «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» للقزويني.

2 - «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردي.

3 - «بدائع الزهور» لابن إياس.

ولا تسأل عن أسعارها - يومذاك - فقد كانت الأسعار متدنية في كل شيء، وذلك وفق طبيعة الحياة في ذلك الزمان. أما اختيار الكتب الثلاثة فهو في حقيقة الأمر لمجرد المصادفة، فإن لدي غيرها مما استفدت به - أيضاً - من مكتبة ابن سيّار، ولكن هذه الكتب التي ذكرتها هي التي بين يدي في الوقت الحاضر وهي كتب قابلة للعرض لما فيها من موضوعات ينبغي أن نطلع عليها في الوقت الحاضر إذا أردنا أن نعرف ما هي طبيعة قراءات الناس - بعامة - في الزمن الذي مضى، ولذا فإننا لا بد من أن نبدأ من هنا بهذه الكتب وبحسب ترقيمها:

1 - الكتاب الأول هو: «عجائب المخلوقات، وغرائب الموجودات»، ومؤلفه هو زكريا القزويني المولود في سنة 1208م، في منطقة قزوين بإيران، وقد انتقل منها بعد أن كبر سنّه إلى بغداد، وتوفي في هذا البلد الأخير خلال سنة 1283م، وهو عالم كاتب، له عدد كبير من المؤلفات، وهذا الكتاب هو أشهرها.

كان الاتجاه العلمي للقزويني يميل إلى التأمُّل في المخلوقات، والموجودات تأمُّلاً يوصله إلى حقائقها.

ولا شك في أنه كان مشغول البال في تأمل آيات القرآن الكريم التي تُشير إلى مخلوقات الله جل شأنه، ولا شك - أيضاً - في أن تأملاته هذه هي التي أوحت إليه بالتوجه إلى دراسة ما في الكون من مخلوقات، وموجودات، فقد كان يقرأ - مثلاً - الآية رقم (6) من سورة (ق)، وهي قوله تعالى: ?»?أَفَلَم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وزيناها، وما لها من فروج»?. ولقد قال بعد تأمل هذه الآية الكريمة:

«وليس المراد من النظر هو تقليب الحَدَقَة نحوها، فإن البهائم تشارك الإنسان في ذلك وَمَنْ لم ير من السماء إلا زرقتها، ومن الأرض إلا غُبْرتها، فهو مشارك للبهائم في ذلك، بل هو أدنى حالاً منها، وأشد غفلة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أولئك الذين لا يفقهون بعقولهم، ولا يرون الحق بأعينهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل منها.

وأضاف إلى ذلك أن المراد من النظر هو التأمُّل في الموجودات، والتَّفَكُّر في المعقولات، والنظر في المحسوسات، والبحث عن حكمتها وتصاريفها، لكي تظهر حقيقتها للمتأمل.

ويرى القزويني - بعد ذلك - أنَّ التأمُّل في المعقولات والمحسوسات، والبحث عمَّا وراءها من حقائق؛ أمرٌ مهم لأنَّ ذلك من أسباب اللذَّات الدنيوية، والسَّعَادات الأخروية، ومن أمعن فيها النظر ازداد من الله هداية ويقيناً.

أما كيف يكون المرء قادراً على التَّفكُّر في المعقولات، فَإِنَّ ذلك لا يأتي إلا لصاحب الخبرة الكبيرة في العلوم والرياضيات بل إن ذلك ينبغي أن يكون مسبوقاً بتهذيب النفس، وتحسين الأخلاق، وبذلك تتضح بصيرة المتأمل فيهتدي إلى ما يريد.

ونتيجة لهذه المقدمات، فقد انكشفت للقزويني مؤلف الكتاب المشار إليه حكم عجيبة، وخواص غريبة، وجدها كلها بطريق السمع والبصر، والفكر والتأمُّل الشامل في المخلوقات والموجودات.

ومن أجل ذلك، فإنه يوصي القارئ بأن يكون حريصاً على التتبع والملاحظة، وصرف العناية إلى البحث.

وهذا المنهج الذي يدعو إليه القزويني هو منهج علماء المسلمين الأوائل الذين أثنى عليهم رجال الغرب حينما قرأوا إنتاجهم العلمي، فكان لصاحب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»، براعة في الملاحظة وَدِقَّةٌ في العرض، واستنتاج الحقائق بسلاسة وَمَقْدِرَة علمية كبيرة.

ومما يذكر في مجال الحديث عن علماء الإسلام، وطرقهم في البحث، والدراسة ما جاء عن الكاتب الألماني الأصل فرانز روزنتال في كتابه: «مساهمة العلماء المسلمين في البحث العلمي»، وهو كتاب مترجم إلى اللغة العربية.

وروز نتال من مواليد سنة 1914م، درس في جامعة برلين، وحصل منها بعد إنهاء دراسته الجامعية على درجة الدكتوراه في تاريخ الحضارات واللغات الشرقية. وفي سنة 1940م كان في ولاية أوهايو الأميركية مدرساً للغات السامية في جامعة «ييل».

ومن أعماله العلمية أنه درس مقدمة ابن خلدون وحققها وترجمها، إضافة إلى عدة مؤلفات أخرى.

مات في اليوم الثامن من شهر أبريل لسنة 2003م.

أما كتابه «مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي»، فكان ينظر فيه إلى المشكلات المهمة ذات الصلة بالبحث، ثم يقوم بكشف طريقة التفكير فيها.

وبيّن في دراسته كيف أن العلماء المسلمين كانوا يَسِيرونَ على منهج واضح وسليم في أعمالهم العلمية، ولقد كانت أصُولهم تعتمد على احترام الرواية، والدِّقة والأمانة العلمية، مع حسن قراءة النصوص ونَقْدِها. وقد قام بعضهم بوصف هذا الكتاب، فذكر أنه يُضيف إلى كل ما سبق أن العلماء المسلمين كانوا يعملون بروح علمية حقيقية تعبّر عَنْها أَعمْاَلُهُمْ.

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قدّم القزويني لكتابه هذا بأربع مقدمات فيها دليل يَقْتَدِي به كل راغب في البحث.

وكان مما ورد في المقدمة أن من المطلوب أن ننظر إلى الكواكب وكثرتها، وتعدد ألوانها، ثم إلى الشمس في سيرها وطلوعها وغروبها، واختلاف الليل والنهار، ولننظر إلى الكسوف والخسوف والصواعق والرعود وحالات الطبيعة المختلفة، وكذلك الرياح والمعادن والحيوانات، والحشرات، ومنها النحل الذي يأتي بالعجائب من حيث إنتاجه للْعَسَل، ومن حيث بناء بيوته.

ويذكر القزويني في المقدمة الثانية المخلوقات ويحددها ويذكر الإدراك لِلكُلِّيَّاتِ والجزئيات، وعند ذكر غرائب الموجودات، تحدث عن المقصود بكلمة (غريب) فقال: «إنه أمر عجيب مخالف للمألوف»، وهذا هو ما جاء في المقدمة الثالثة. أما المقدمة الرابعة، فقد كانت مخصصة للحديث عن الموجودات.

ثم انتقل إلى لب الكتاب وفصّله على فصول متعددة، منها ما يتعلق بالسماء من كواكب وبروج ومدارات، وتحدث كثيراً عن القمر، وكافة ما يتعلق بالكون. مما تصعب الإحاطة به ما لم يُقرأ الكتاب بكامله، وهذا هو ما حدث معي، ولكنني لا أستطيع نقله كاملاً في مقال مثل هذا.

2 - وهذا هو الكتاب الثاني، وعنوانه: «خريدة العجائب، وفريدة العجائب».

(معنى خريدة: اللؤلؤة التي لم تُثْقَب).

وهو من تأليف سراج الدين عمر بن الورى المتوفَّى في سنة 861هـ (1457م). كان من علماء القرن التاسع الهجري، وكان عالماً موسوعياً، ملماً بكثير من المعلومات والمعارف، وبخاصة في علم الجغرافيا الذي ألّف فيه هذا الكتاب.

وهو غير زين العابدين عمر بن المظفّر ابن الوردي المؤرخ الذي عاش قبل سراج الدين بقرن من الزمان، وكان - هو الآخر - من العلماء، له مؤلفات معروفة لا مجال هنا لذكرها.

أما كتاب «خريدة العجائب...»، فهو موسوعة تاريخية وجغرافية، فيها إشارات إلى بعض العلوم والفنون، كما أن فيها ذكراً الأمصار والبحار، وأخبار البلدان وأهلها، وبحوثاً حول عالم المخلوقات الأخرى. ولا يخلو هذا الكتاب من معلومات قد تكون واهية لا حقيقة لها، لأنّ المؤلف كان يرصد في كتابه كل ما يستمع إليه من الآخرين. ولكن هذا لا يعني أن الكتاب يخلو من فوائد كثيرة، وأنه قد حظي بشهرة واسعة بين القراء الذين يحرصون على قراءة مثل هذا النوع من الكتب، ويصبرون على ما يجدونه في نواحيَ من بحوثها مما يحتاج بعضه إلى نظر.

هذا ويتكون الكتاب من عدة فصول تبدأ بفصل عن المسافات، ثم يلحقه فصل آخر فيه صفة الأرض وتقسيمها، إلى أن يصل إلى ذكر البلدان، والأقطار المختلفة، فيتحدث عن المغرب الأدنى، ويلحق ذلك بحديث عن البحار في تفصيل شامل، ثم الأنهار، فالعيون والآبار، منتقلاً إلى الأحجار وخواصها، ومنافعها، وكذلك الأحجار الصلبة، ثم الجواهر.

وقد ذكر - بعد ذلك - النباتات والحشائش والفواكه والبقول والبذور، ثم تحدث عن الحيوانات وخواصِّها، وعن سباع الطير.

واستطرد - أيضاً - في أمور كثيرة أخرى تتعلق بِخَلْقِ الإنسان منذ زمن أبينا آدم عليه السلام، واستمر في تفصيل ذلك إلى أن تحدث عن يوم القيامة.

وبهذا ينتهي الكتاب.

وبالتصفح الكامل له فإن القارئ سوف يجد أموراً كثيرة لا يمكن تَصَوُّرُها، وأموراً أخرى هي في محيط الخرافات، ولذلك، فإن عَلَيهِ أن يكون حذراً منتبهاً إلى كل ما يقرأه.

3 - كتاب: «بدائع الزهور في وقائع الدهور»، وقد كان من الكتب الرائجة منذ طبعته الأولى، وقد كانت طبعة قديمة باهته سوف نذكر مصدرها فيما بعد، ومع ذلك فإن القراء كانوا يتهافتون عليها. إذ هي مطلوبة في كل بلد تعرض في مكتباته. بما في ذلك الكويت، ومن مكتبات بلادنا التي تعرض «بدائع الزهور» مكتبة ابن سيّار.

ولا يخفى أنها طبعت في عدة طبعات آخر طبعة منها كانت في سنة 2001م، ولا شك في أن كثرة طباعات هذا الكتاب إنما هي دليل على رواجه. ويكفي أن نذكر أن الطبعة التي أشرنا إليها كانت طبعة محققة، تسبق نص الكتاب فيها أكثر من مقدمة ذات فوائد كثيرة، ومما ينبغي ذكره - للتاريخ - أن الطبعة الأقدم التي يبدو أنها قد انقرضت في الوقت الراهن هي التي جرى طبعها في اسطنبول سنة 1913م وكانت تتكون من أربعة أجزاء، ومع ذلك فهي غير كاملة، إذ ينقصها الجزء الخامس.

ولكن هذا الكتاب قد توالت طبعاته فيما بعد، فنراه يطبع في القاهرة، وفي بيروت وتونس، وبعض الدول الأخرى، وهو لا يزال يقرأ لما فيه من طرائف ونوادر، ولما يضم من معلومات فيها تاريخ البُلْدان، وقصص الحياة في مختلف أرجاء الدنيا.

مؤلف الكتاب هو أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، الذي ولد في القاهرة سنة 852هـ (1448م)، وعاش في أيام دولة المماليك بمصر. وكان والده من المقدَّمين عندهم في زمنه. ولقد كان ابن إياس من تلاميذ العلامة جلال الدين السيوطي. وقد توفي ابن إياس في سنة 631هـ (1524م). وعرفت له كتب كثيرة أشهرها أربعة كلها على نمط كتابه «بدائع الزهور»، ومنها كتاب: «نَشْقُ الأزهار في عجائب الأمصار».

أما موضوعات كتابه الأشهر وهو الذي تحدثنا عنه منذ البداية فهي كما يلي:

- الحديث عن بدء الخليقة، وما يتعلق بذلك.

- أخبار الأمطار والثلوج.

- أخبار ما بين السماء والأرض.

- أخبار الرياح.

- خلق الأرض وأجزائها.

- خلق البحار والأنهار، مع الحديث عن نهر النيل.

- ذكر الجبال.

- عجائب البلدان، ومنها الأهرام.

- الخلق قبل سيدنا آدم.

- من قصص الأنبياء.

- ذكر لقمان الحكيم.

- ذكر الإسكندر ذي القرنين.

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ولعل من المهم هنا أن نقوم بتقديم نموذج واحد لما جاء في أحد هذه الكتب الثلاثة، ولذا فنحن نختار أَحَدَ موضوعات كتاب: «فريدة العجائب، وفريدة الغرائب» لابن الوردي، ونحن نهدف عندما نقدم هذا النموذج إلى ما يلي:

- الدلالة على طريقة المؤلف في البحث.

- أُسلوبُهُ في الكتابة.

- مدَى دِقَّةِ المعلومات التي يقدمها.

ولا غرابة في أن نجد فيما اخترناه بعض ما لا ينطبق على حقائق التاريخ، أو على الوقائع الثابتة، فذلك متروك لحصافة رأي القارئ، ومطالعته لمراجع أخرى.

أما النموذج فهو فقرة من فقرات الكتاب المشار إليه، وعنوانها: بحر الخزر.

وهذا هو النص الذي اخترناه:

«بحر الخزر: هو بحر الأتراك، وهو في جهة الشمال، شرقيه جرجان وطبرستان، وعلى شماله بلاد الخزر، وغربيه اللان وجبال القبق، وعلى جنوبه الجبل والدبلم. وهو بحر واسع ولا اتصال له بشيء من البحار، وهو بحر صعب خطر المسلك سريع الهلاك شديد الاضطراب والأمواج، لا جزر فيه ولا مد، وليس فيه شيء من اللآلئ والجواهر.

ذكر السمرقندي في كتابه: أن ذا القرنين أراد أن يعرف ساحل هذا البحر، فبعث قوماً في مركب وأمرهم بالمسير فيه سنة كاملة لعل أن يأتوه بخبر سَاحِلِهِ، فساروا بالمركب سنة كاملة فلم يروا شيئاً سوى سطح الماء وزرقة السماء، فأرادوا الرجوع فقال بعضهم: نسير شهراً آخر لعلنا أن نرجع بخبر. فساروا شهراً آخر فإذا هم بمركب فيه أناس فالتقى المركبان ولم يفهم أحدهم كلام الآخر، فدفع قوم ذي القرنين إليهم امرأة وأخذوا منهم رجلاً ورجعوا إلى الإسكندر وأخبروه بالأمر: فزوج الإسكندر الرجل بامرأة من عسكره فأتت بولد يفهم كلام الوالدين، فقال له: سل أباك من أين جئت؟ فسأله فقال: جئت من ذلك الجانب. فقيل له: فهل هناك ملك؟ قال: نعم أعظم من هذا الملك. قيل: فكم لكم في البحر؟ قال: سنتين وشهرين.

وقيل: إن دَوْر هذا البحر ألفان وخمسمائة فرسخ، وطوله ثمانمائة فرسخ وعرضه ستمائة فرسخ، وهو مدور الشكل، إلى الطول أمْيَز.

وبهذا البحر عجائب كثيرة:

منها: ما ذكره أبو حامد عن سلام الترجمان رسول الخليفة إلى ملك الخزر، قال: لما توجهت من عند الخليفة إليهم أقمت عندهم مدة فرأيتهم يوماً قد اصطادوا سمكة عظيمة فجذبوها بالكلاليب والحبال، فانتفخت أذن السمكة فَخَرَجَتْ منها جارية بيضاء حمراء طويلة الشعر، سوداؤه، حسنة الصورة طويلة القامة كأنها القمر البدر، وهي تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح، وفي وسطها غشاء لحمي كالثوب الضيق من سُرّتها إلى ركبتها كأنه إزار مشدود عليها. فما زالت كذلك حتى ماتت.

ومما لا بد من ذِكْرِهِ هنا أن بحر الخزر هو الذي يدعى الآن: بحر قزوين. وهو كما جاء في الموسوعة العربية الميسَّرة بحيرة مالحة. مساحتها 373000 كيلو متر، تقع بين أذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمانستان، وإيران على الحدود التقليدية بين أوروبا وآسيا.

تنخفض 28 متراً عن سطح البحر، وهذه البحيرة هي أكبر بحر داخلي في العالم، وأعمق نقطة فيها حوالي 960 متراً ترتفع من الساحل الجنوبي (إيران) جبال البورز، ومن ساحله الجنوبي الغربي جبال القوقاز تصب فيه أنهار الفولجا وأورال وكورال وكورا وتريك، وهو بحر ليس له منفذ، معدل تَبَخُّره مرتفع، وبه رواسب ملحية ضخمة، وبه مصايد الكافيار، وهو المصدر الأول لهذا النوع من الصيد، أهم موانيه باكو، واستراخان، ويسمَّى - أيضاً - بحر الخزر.

والخزر من سلالة الشعوب التركية، وكانوا رعاة رُحَّلاً ظهروا في القوقاز في القرن الثاني، واستقروا في جنوبي روسيا، وقد خضعوا في القرن الخامس لقوات أجنبية فسيطرت عليهم، ولكنهم تحرروا منها في القرن السابع. وصاروا - بعد ذلك - قوة كبرى، وقاموا بالغزو في عدّة جهات.

اعتنقوا اليهودية في سنة 740م، ولكن بعضهم عاد إلى المسيحية، ثم دخل آخرون منهم إلى الإسلام، ولقد كانت للخزر إمبراطورية كبيرة، ولكنها زالت في سنة 965م.

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وبعد؛ فهذا عرض في هذا المقال بحسب الوعد الذي ضربته لمن يطلع عليه، والفضل في حصولي على مَوضُوعِهِ (مُبَكِّراً) يعود إلى صاحب المكتبة التي اعتدت ارتيادها منذ زمن، وهو المرحوم محمد بن سيّار. وكنت قد اشتريت منه عدداً آخر من الكتب، ولكن ما ذَكَرْتُهُ منها هنا يكفي للدلالة على نوع الكتب التي تتوافر لديه آنذاك. وهي كتب كان القراء يهتمون باقتنائها وقراءتها.

رحمه الله.

