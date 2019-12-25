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قدم محام مصري، يعاني من مشكلات في البصر، تجربة فريدة للناس من خلال تناول الطعام في الظلام، وتعليم فن الطهي لعدد من المكفوفين وضعاف النظر، لكي يتمكنوا من إعالة أنفسهم.

ودخل عبد الباسط عزب، المحامي وصاحب متجر في مصر، في شراكة مع العلامة التجارية العالمية «dans le noir» لإقامة مشروع تقديم خدمة الطعام للزبائن في الظلام الدامس، يعمل فيه مكفوفون وأشخاص يعانون من ضعف البصر.

وتعمل تجربة «المطعم المظلم»، على تعزيز حواس الفرد، من خلال العيش في أجواء من فقد بصره.

وقال عزب: «أنقل قضايا ذوي الإعاقة من الجمعيات الأهلية، من المساعدات التي قد يحصلون عليها دون مقابل، إلى شكل مختلف من المساعدات، استنادا إلى المثل الصيني الشهير الذي يقول: علمني اصطياد السمك بدلا أن تشتريه لي».

وتبدأ تجربة الزبائن بالدخول إلى الغرفة المظلمة، لتمسك نادلة بأيديهم وتسير بهم إلى طاولاتهم بكل ثقة، خاصة وأنها اعتادت على التنقل وحدها بخفة في عالمها الداكن الذي تعرفه جيدا. وقالت النادلة الكفيفة سميرة سعيد: «هو (الزبون) لن يعرف طريقه في الظلام، على العكس تماما، فمن المفترض به أن يثق بي، لأن هذا هو عالمي».

قد يكون النور الساطع أقصى أحلامهم التي عجزوا عن تحقيقها، إلا أنهم بفضل هذا المشروع، شعروا بأنهم منتجون وقادرون على إنجاز الكثير.

