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عبرت الفنانة ريم مصطفى عن سعادتها بتجربة مسلسلها الجديد «شديد الخطورة»، متمنية أن يلاقي إعجاب الجمهور.

وقالت مصطفى، في تصريحات صحافية يوم الأربعاء، إن فكرة المسلسل جديدة وهو من 7 حلقات، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها في المسلسل الذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الالكترونية، وهي تجربة موجودة في العالم كله.

وأشارت إلى أنها تحمست للتجربة وهي مجرد فكرة ورحبت بها، خصوصا أن المسلسل فيه تفاصيل ستجذب انتباه الجمهور، معبرة عن عدم قلقها من عرض المسلسل على منصة إلكترونية لأن الفكرة والسيناريو الجيدان يفرضان أنفسهما على الساحة ، بالاضافة إلى أن المستقبل هو للمنصات الإلكترونية.

