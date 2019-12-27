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افتتح إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار، امس الاول في جمعية الفنانين التشكيليين، المعرض الفني التشكيلي للفنانة أميرة اشكناني إحدى الفنانات التي شاركت مع الفنانين التشكيليين بأعمالهم الفنية في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية في عام ???6م وفازت بالمركز الأول في جائزة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية.

وتعتبر الفنانة أميرة اشكناني من الكفاءات الفنية المتميزة في الفن التشكيلي وشاركت في العديد من المعارض المحلية والعربية والدولية وهي خريجة فنون وموجهة تربية فنية وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

واشتمل المعرض الفني على عدد (??) لوحة فنية تشكيلية تمثل المراحل الأربع وتجسد الموضوعات الإنسانية وتهتم بالمرأة كرمز للحياة والحب والعاطفة بأساليب متنوعة بالتعابير الرمزية

وتاتي رعاية البغلي للمعرض الفني بعنوان تشجيع الفنانين التشكيليين واعمالهم الفنية التي تعكس وترسم وتجسد مظاهر البر وبر الوالدين وبر كبار السن وبر الوطن، وعززت ثقافة أفراد المجتمع بدور كبار السن وأسهمت في توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية دورهم في توطيد وتقوية العلاقات الأسرية.

من جانبه صرح الفنان عبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية محللا ابداعات الفنانة أميرة اشكناني بقوله: ان المشاعر الإنسانية بكل رشاقتها وجمالها ومرونتها هو عنوان أحدث معرض للفنانة أميرة أشكناني والتي تقدم تجربة جديدة في لوحاتها بأسلوبها الذي يميل للتعبيرية والتجريدية في الفن ، وتقدم فيه الطبيعة متأثرة بخلفياتها الثقافية كموجهة وأستاذة للفن وعاشقة للموسيقى، وهي في هذا المعرض تبدي الاهتمام بالألوان وتنوعها بتلقائية الإخراج طاقة داخلة تتحول خلال أعمالها الفنية إلى فن حاد أحياناً وهادئ متجانس وممتع في أحيان أخرى. وتبحث دائماً عن الجديد في الواقع وفي الحلم، في التعبير وفي الخيال تحاور الذاكرة عبر أمكنة العبور ، والذكرى في أزمنة الوقت المسرب إلى حتفه، أميرة في معرضها الجديد حملت ريشتها التبصر والبصيرة واستعارت من المرأة مطارح اللون والرؤية.

هذا وقد حضر حفل الافتتاح حشد من السفراء والشخصيات والفنانين التشكيليين .

