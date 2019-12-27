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مجرد سؤال: متى زارت قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مقار الفرق المسرحية الأهلية، التي تتبع لها مالياً وإدارياً.

الإجابة على هذا السؤال تفتح أمامنا الكثير من الأبواب والقضايا، خصوصاً، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الفرق على صعيد المقار.

ونشير هنا إلى أن الفرق الأهلية هي المسرح الشعبي والعربي والخليج العربي والكويتي، وجملة تلك الفرق حصلت على مقار من بيوت أملاك الدولة والتي يعود تأسيس بعضها إلى مطلع الستينيات أو منتصف السبعينيات، كما هي جملة المقار ونخص فرقتي مسرح الخليج العربي والكويتي.

مقار تلك الفرق بأمس الحاجة إلى الصيانة والترميم.

وتلك المقار التي تزدحم يومياً بأعضاء الفرق، وفي أحيان كثيرة تعمل البروفات سواء الخاصة بالحركة أو القراءة من قبلها.. تظل بحاجة إلى مساحات أكبر من الاهتمام والرعاية.

وهو أمر لا يتم إلا من خلال التواصل لمعرفة ظروف تلك الفرق، التي تحقق سنوياً العديد من الإنجازات، والتي تمثلنا في العديد من المهرجانات والملتقيات المسرحية محلياً وخليجياً وعربياً.

إن أول مفردات الاهتمام هو التواصل مع تلك الفرق.. والتماس مع واقعها ومعرفة ظروفها واحتياجاتها.. قبل أي شيء آخر.

وعلى المحبة نلتقي

