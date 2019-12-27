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بعد مرور ما يقرب من الربع قرن على إطلاق فيلم Top Gun للنجم توم كروز، يعود النجم الهوليوودي المحبوب لأداء الدور الذي أسهم في وضع اسمه ضمن نجوم الصف الأول، وهذا في الجزء الثاني والذي يحمل اسم Top Gun: Maverick، أو «توب جن: المنشق» والذي تطلقه فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية في يونيو 2020. كما أطلقت فور ستار فيلمز الموزعة للفيلم في مصر الإعلان الرسمي على يوتيوب. وتدور قصة الفيلم بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاما في القوات الجوية كان مافريك فيها ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة.