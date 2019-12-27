إضاءات

أعرب الفنان السعودي القدير عبادي الجوهر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي مساء اليوم في فندق الجميرا خلال الحفل الذي يجمعه والفنانة الشابة شمة حمدان، وقال عبادي لدى وصوله الكويت مساء أمس الأول في تصريح صحافي «مشتاق لجمهوري في الكويت خصوصا وان آخر حفلاتي هنا كانت قبل عام تقريبا لذلك متحمس للقائهم وأتمنى ان اوفق في إدخال البهجة والسعادة على قلوبهم». وحول جدول الحفل وما سيقدمه من أغنيات أوضح اخطبوط العود «في جعبتي الكثير من الأعمال التي تحظى بشعبية كبيرة عند الجمهور». من جهة أخرى ثمن الفنان السعودي المخضرم تكريمه في مهرجان «وتريات» وقال « شكراً لجمعية الثقافة والفنون في الدمام على تكريمي في مهرجان وتريات» اما عن تكريمه خلال شهر يناير المقبل في ليلة «عباديات « ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية قال « بإذن الله تكون ليلة مميزة مع ليلة «عباديات» في موسم الرياض شكراً المستشار تركي آل الشيخ لدعمك وتكريمك لي.