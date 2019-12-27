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تدهشنا النجمة ريينه زويلغر وهى تتقمص بعمق عالي التفاصيل الدقيقة في شخصية النجمة الراحلة جودي غيرلاند، في تحد لقدراتها وحرفتها وغوص في مسيرة تلك الشخصية الخالدة. وهنا دعونا نتوقف اولا عند جودي الخالدة انها واحدة من أهم سيدات السينما الاميركية خصوصاً حقبة هوليوود الذهبية أو الكلاسيكية التي انطلقت خلال الحرب العالمية الأولى حتى آخر الستينيات.

الذي يعرف جودي غارلاند سيتذكر صورة واحدة لها هي دوروثي غيل من فيلم The Wizard of Oz عام 1939، لكن قلة الذين يتذكرون غيرلاند الستينات، امرأة مدمنة حبوب ومسكرات، وتعيش نوبات تدمير ذاتية، وجراء ذلك فقدت قوتها الغنائية.

كانت غيرلاند الستينيات التي قبلت عرضاً غنائياً لخمسة أسابيع في لندن مجرد ظل لصورتها السابقة القوية السائدة في الأربعينات والخمسينات. وبعد عرض لندن بستة أشهر فارقت الحياة بسبب تعاطيها جرعة زائدة من حبوب تنويم.

لهذا الفيلم المعنون باسمها الأول Judy يتناول سيرتها الذاتية، حيث ركّز المخرج الانكليزي روبرت غوولد بالتعاون مع كاتب النص توم إيدج، الذي بدوره اقتبس النص من مسرحية بيتر كويلتر «نهاية الطيف»، على أوائل عام 1969 وصراع جودي (رينيه زيلويغر) ضد نفسها وضد فنها في آخر لحظات حياتها الممتدة لـ47 عاماً فقط.

يطرح الفيلم فرضية مدعومة بالحقائق، وهي أن المرأة المحطمة التي نراها آخر الستينيات هي نتاج سوء معاملة عانتها في طفولتها. ولتوضيح ذلك يزود المخرج غوولد الفيلم بمشاهد استرجاعية لاستوديو تصوير فيلمها الأشهر «ذا ويزارد أوف أوز»، حيث نرى غارلاند الشابة آنذاك «دارسي شو» بعمر 16 ربيعاً مرغمة على الخوض في برنامج غذائي صارم من قبل مدير استوديو إم جي إم لويس بي. ماير.

أجبرت جودي على تعاطي المنشطات وقت الإفطار لمنحها الطاقة ومنوم ليلاً. ويلمح الفيلم إلى أن جودي اكتسبت عادة تعاطي مخدرات جراء هذا البرنامج الغذائي، وهو بمثابة كابوس سكن جودي، وأقلقها بقية حياتها.

لم تكن حياة جودي سعيدة؛ وهذا ينعكس حتى على نبرة الفيلم الكئيبة باستثناء بعض المشاهد الغنائية هنا وهناك، وأبرزها أغنية «في مكان ما فوق الطيف»، لكن الفيلم يبرز وجهة نظر واضحة ومتحفظة في إبداء العواطف المبالغ فيها.

يبدأ الفيلم في 1968، ونرى جودي تغني في مسرح بالاس في نيويورك مع طفليها (لورنا) و(جووي). جودي أم مخلصة لكنها لا تتمكن دائماً من الوفاء بالتزاماتها المالية كأم، خصوصاً أن وضعها المالي في الحضيض بعد غرقها في الديون. تُطرد من الفندق وتجبر على أخذ طفليها إلى منزل زوجها السابق سيد لفت (روفوس سيويل)، وتضطر لقبول عرض لندن الغنائي والمغري ماليا.

بينما هي هناك، تصارع شياطينها وتتحول إلى صداع بالنسبة للفتاة المكلفة بالاهتمام بها والإشراف على احتياجاتها روزالين وايلدر (جيسي بكلي)، ومالك الملهى الليلي المسمى «حديث المدينة» بيرنارد ديلفونت (مايكل غامبون).

تتواصل جودي مع ميكي دينز (فين ويتروك)، وهو شاب لطيف يسمعها كلاماً طيباً قابلته جودي في الولايات المتحدة في فترة سابقة وتقع في غرامه لاحقاً وتتزوجه. للعلم، حسب السياق التاريخي لقصة جودي فإن ميكي هو من وجد جثتها في منزلهما المستأجر في لندن.

تحمل رينيه زيلويغر الفيلم بأكمله على كتفيها بلا منازع، ورغم أنه طرح قبل افتتاح موسم الأوسكار رسمياً، إلا أنها تمكنت من وضع اسمها على قوائم ترشيحات أفضل ممثلة. تؤدي زيلويغر دوراً استثنائياً غاصت فيه في أعماق الشخصية، ولم تكتفِ فقط بتقليد جودي غارلاند.

من ناحية المظهر الجسدي، فقد خاضت رينيه زيلويغر التجربة بتغييرات راديكالية طالت وجهها وطريقة تكلمها إلى درجة أن الممثلة شاهدت أفلاماً عن غارلاند حتى تتقمص لغتها الجسدية. كما تدربت زيلويغر مع مدرب صوت للتدرب على طبقات الصوت للشخصية الحقيقية.

والحقيقة تقال، رغم أننا خلال الفيلم قد نشاهد لمحات من زيلويغر هنا وهناك، لكن الشخص الظاهر أمامنا على الشاشة حتماً جودي غارلاند. بتقليص أحداث الفيلم إلى رحلة لندن فقط، فإن المخرج يتجنب مزالق أفلام السير الذاتية؛ وأبرزها سرد كثير من التفاصيل في وقت قصير نسبياً.

رغم أن «المخرج» لا يلتزم بالأحداث وفقاً للترتيب الزمني بالنسبة للأشهر الأخيرة لبطلة القصة، لكنه يزوّد المشاهد بقصة مؤثرة عن سقوط إحدى إيقونات أميركا الغنائية في القرن الـ20. مسار القصة قابل جداً للتخمين، لأن مادة الفيلم عن إدمان المخدرات والخمر وهي مألوفة جداً في السينما، لكن نعود إلى أداء زيلويغر، ونقول رغم أنه لم يكن أسطورياً، لكنه حتماً قوي وممتع وجميل، وهو الصمغ الذي يلصق تشققات السيناريو العديدة، وهو ما يبقي الفيلم متماسكاً.

ونشير الى أن النجمة رينيه زيلويغر ستكون اقوى المتنافسات على أوسكار أفضل ممثلة لعام 2019.

