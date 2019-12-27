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انتهى عرض مسرحية «لوكاندة الأوباش» ضمن موسم الرياض، التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في صفوف محبي أبطال العمل، ولا سيما النجمة مايا دياب، التي طالبها محبوها بإعادة عرض المسرحية في أكثر من دولة عربية منها لبنان، مصر، الأردن وغيرها.

بدورها، أكدت مايا التي تألقت بأدائها التمثيلي إلى حد كبير، أنها سعيدة جداً بنجاح المسرحية والأصداء الإيجابية التي رافقت عرضها، خاصّة بعد نفاد بطاقات الدخول منذ العرض الأول وعلى مدى أربع ليال، إضافة إلى أنها اعتبرت أن هذا العمل من أهم وأجمل التجارب التي خاضتها خلال مسيرتها الفنية بشكل عام.

من جهة أخرى، أشادت مايا بالاستقبال الحار الذي لاقته من الجمهور السعودي، الذي رحب بها ترحيبا خاصا، حيث اعتبرت أن المملكة ستبقى دائماً بيئة حاضنة للأعمال الفنية والثقافية الراقية.

يذكر أن مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي أطلقت مايا خلالها أغنية «ربع ساعة» هي من بطولة مايا دياب، ماجد المصري، حسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

