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أمينة خليل: «صاحب المقام» يقدمني بشكل جديد


كشفت الفنانة أمينة خليل، عن ظهورها بشخصية جديدة ومختلفة في فيلم «صاحب المقام»، المقرر عرضه في إجازة منتصف العام، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور. وقالت خليل إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور، موضحة أنها تظهر بشخصية جديدة ومختلفة تماما عن أدوارها الأخيرة وهي شخصية من «أولياء الله الصالحين». وأوضحت أنها ترفض حصرها في دور الفتاة الجميلة التي تساعد البطل في حضوره وشخصيته، مشيرة إلى أنها تبحث دائما عما ينير موهبتها ويتلاءم مع ملامحها لتكون قدرتها التمثيلية طاغية. وأكدت أنها تبحث عن الأدوار التي يكون فيها التحدي واضحا، لأجل إقناع الجمهور بطبيعة الدور، لافتة إلى أن تركيزها ينصب على الأدوار التي لا تشبه شخصيتها ما يمنحها فرصة اختيار أدوار متنوعة وغير منحصرة في منطقة واحدة إلى جانب ضمان جذب الجمهور الذي يمل من التكرار، ويبحث عن مشاهدة الفنان بوجوه مختلفة.


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