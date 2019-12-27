عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، أمس، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد والتي تصاعدت امس على وقع ترشيح «تحالف البناء» أكبر كتل البرلمان العراقي محافظ البصرة أسعد العيداني ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفا لعادل عبدالمهدي.

وبعد ترقب شعبي وسياسي لقراره حسم صالح أمره في خطاب موجه إلى مجلس النواب قال فيه إنه «يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة»، في إشارة إلى العيداني. وتابع صالح في الخطاب «منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء».

وقال «أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونة مناسبا». وأضاف الرئيس العراقي «في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية». واعتبر أن «المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا».

وكان «تحالف البناء» رشح العيداني وهو محافظ البصرة لرئاسة الحكومة رغم أنه يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.

ويرفض المتظاهرون في عموم العراق أيا من «مرشحي الأحزاب» السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.

وقرار صالح سيشكل ثاني أكبر حدث في العراق نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، بعد أن أعلن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي استقالته قبل أسابيع تحت ضغط الشارع، فيما تم تكليفه بتصريف الأعمال حتى الاستقرار على اسم آخر يرأس الحكومة.

في غضون ذلك أغلق متظاهرون عراقيون أمس طرقاً، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق وسط احتجاجات غاضبة ضد القادة السياسيين.

وتصاعدت سحب الدخان خلال ساعات ليل الأربعاء الخميس في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرق رئيسة وجسور تقطع نهر الفرات. وعند صباح امس، رفعت الحواجز عن بعض الطرق، بعد ساعات من قطعها لإعاقة وصول الموظفين إلى مواقع عملهم، بينها طريق يؤدي إلى ميناء أم قصر، في أقصى جنوب العراق، ويستخدم للاستيراد بصورة رئيسية.

ورفع المحتجون في ساحة التحرير ببغداد صورة كبيرة للعيداني وعليها علامة تشير الى رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة.

