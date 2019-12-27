عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية عقيل الموسوي أن عدد قتلى تظاهرات العراق بلغ نحو 489 قتيلاً، بينهم حوالي 15 من العناصر الأمنية، منذ أول أكتوبر وحتى الآن. وأكد في مقابلة تلفزيونية نشرتها صفحة المفوضية على «فيسبوك» إصابة ما يقرب من 22 ألفا و799 شخصا منذ اندلاع التظاهرات في العراق.

وشهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات، ليل الثلاثاء وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضد قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان أمس. وانطلقت مسيرات في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والناصرية والبصرة، فيما ردد المتظاهرون شعارات وطنية تؤكد أن الكتلة الأكبر هي «دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير»، وفقاً لهتافاتهم، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة.

