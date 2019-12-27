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فالباريزو (تشيلي)- أ. ف. ب: أعلنت الحكومة التشيلية أن حرائق تجتاح منذ الثلاثاء مدينة فالباريزو السياحية في غرب البلاد أدت إلى جرح 12 رجل إطفاء ودمر بالكامل أو جزئيا 245 منزلا بينما مازالت عشرات العائلات محرومة من التيار الكهربائي في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل في بيان إن «هناك دلائل تشير إلى أن هذه الحرائق يمكن أن تكون متعمدة»، مشيرا الى تدمير 150 هكتارا على تلتي روكوانت وسان روكي.

وأضاف «حققنا تقدما في التطويق لكننا لم نتمكن بعد من السيطرة على الحريق بالكامل» وقال فابيان أولغوين (28 عاما) الذي يعيش على تلة روكوانت «كنا نستعد لحفلات عيد الميلاد عندما اندلع الحريق» وأضاف «حدث كل شيء بسرعة ولم نتمكن من حمل أي شيء معنا». من جهتها صرحت سيلفيا بوغا (49 عاما) وهي تبكي «انه أمر مروع أن ترى منزلك ومنازل جيرانك تحترق للأسف أصبحنا جميعنا بلا مأوى».

وبدأ الحريق في مناطق مليئة بالمراعي والحراج وامتد بسرعة إلى المنازل المبنية بالخشب في أحياء مأهولة تقع على التلتين فالباريزو على بعد نحو 120 كيلومتر شمال غرب سانتياغو. ومع تقدم الحريق، قام رجال الإطفاء والشرطة والجيش بإجلاء عشرات العائلات التي كانت تستعد للاحتفال بعيد الميلاد. وأمضى العديد من هذه العائلات ليلتهم في مراكز إيواء أقيمت على عجل. وذكر المكتب الوطني للحالات الطارئة أن «12 رجل إطفاء من المتطوعين جرحوا»، موضحا أن «1715 منزلا ما زال محروما من الكهرباء في المنطقة».وطال حريق آخر تم تطويقه تسعة هكتارات من الأراضي المزروعة في هذه المنطقة، حسب المكتب نفسه. وأضاف أن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الحريقين اللذين تعمل على إخمادهما وحدتان من رجال وسبعة طائرات لرش المياه و11 مروحية الإطفاء.

