عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات في المقاومة الفلسطينية ردا على اطلاق صاروخ من قطاع غزة. وقال نتانياهو في تصريح صحافي عقب خروجه من الملجأ بعد اعتراض الصاروخ من أقدم على ذلك في المرة السابقة (في إشارة إلى القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو عطا) لم يعد موجودا بيننا وأقول للذي أقدم على ذلك في هذه المرة أن يتهيأ للرحيل.

وأضاف نتانياهو أمام أنصاره في حزب ليكود بمؤتمر انتخابي أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لا تريدان له الفوز مؤكدا أنه سيفوز بالمعركة في انتخابات الكنيست المقبلة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكر في بيان أنه اعترض صاروخا أطلق من غزة وجرى حينها إدخال نتانياهو الملجأ عندما كان في لقاء انتخابي في عسقلان.

ونفذ سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال سلسلة هجمات وغارات على مواقع فلسطينية بقطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية إن القصف الإسرائيلي استهدف موقع عسقلان غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة كما استهدفت المقاتلات الاسرائيلية موقعا اخر غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وادلى أعضاء حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو باصواتهم امس لاختيار رئيس جديد له في انتخابات تمهيدية طالب بها خصمه الرئيس جدعون ساعر المصمم على انتزاع قيادة الحزب منه.

وستشكل هزيمة لنتانياهو (70 عاما) صدمة. لكن نتائج متقاربة بين المرشحين ستضعف تأثيره على الحزب اليميني المتشدد الذي يهيمن عليه منذ عشرين عاما. ولن تعلن نتائج التصويت قبل صباح اليوم.

ويواجه نتانياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عقد لائحة اتهام بالفساد في ثلاث قضايا ينفيها كلها. ويفترض أن يخوض انتخابات تشريعية مبكرة في مارس المقبل ستكون الثالثة من نوعها في غضون عام.

