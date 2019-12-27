عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس أن البرلمان التركي سيدرس في يناير مذكرة تنص على السماح بإرسال جنود إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال اردوغان في خطاب في أنقرة «سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان» في السابع من يناير المقبل. وأضاف «سنلبي بذلك دعوة الحكومة الليبية الشرعية»، مؤكدا «سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم جنرالا انقلابيا تدعمه دول عربية وأوروبية» في إشارة إلى حفتر.

وكان البرلمان التركي صادق السبت على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقّع في نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الامم المتحدة، ما يتيح لانقرة تعزيز حضورها في ليبيا. وفي العاشر من ديسمبر، اعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الاخيرة ذلك. وفي سياق متصل قالت وكالة «الأناضول» ان الاتفاقية العسكرية والأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي دخلت حيز التنفيذ. وتحدث الرئيس التركي عن فحوى محادثاته في تونس التي زارها أمس الأربعاء بشكل مفاجئ.

وصرح بأنه اتفق مع تونس على دعم حكومة السراج في ليبيا. وقال أردوغان أيضا إن تركيا مصرة على إشراك تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين المزمع بشأن الأزمة الليبية. الى ذلك أعلنت موسكو أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة في هذا البلد، وأعربت عن ترحيبها بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل إلى حل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، امس «الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما، بما في ذلك قلقنا»، مشيرا إلى أن «روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك».

