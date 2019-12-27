عربيات ودوليات

مانيلا- أ. ف. ب: أعلنت السلطات الفلبينية امس أن الإعصار «فانفون» تسبب بمصرع 16 شخصا على الأقل بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية فيه. وتسبب هذا الإعصار الذي رافقته هبات رياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة، بأضرار مادية جسيمة. وقد انتزع أسقف العديد من المنازل وتسبب في سقوط أعمدة كهرباء في عدد من مناطق الفيليبين. وفي المناطق الأكثر تضررا ما زالت شبكتا الانترنت والاتصالات الخليوية مقطوعة صباح امس. وذكر مسؤولون في السلطة الوطنية لإدارة الكوارث أن 16 شخصا على الأقل قتلوا في قرى او مدن في مجموعة جزر فيساياس بوسط البلاد. ومن المناطق التي ضربها «فانفون» جزيرة بوراكاي الصغيرة بوسط الفيليبين وجزيرة كورون (غرب) ومواقع أخرى تشكل وجهات مفضلة للسياح وخصوصا الأجانب، بشواطئها الرملية. وأصيب مطار كاليبو في بوراكاي بأضرار جسيمة. ومع أنه ضعف قليلا، يتبع «فانفون» مسار الإعصار «هايان» الذي تسبب بأكبر الخسائر للبلاد تمثلت بأكثر من 7300 قتيل ومفقود في 2013 وضرب مدينة تاكلوبان خصوصا. وقالت سيندي فيرير المكلفة الاعلام في جهاز إدارة الكواري في منطقة جزر فيسايا الغربية كما لو أنه شقيق «هايان». إنه أقل تسببا في الدمار لكنه يتبع مسارا مماثلا». وفي هذا البلد ذي الغالبية الكاثوليكية الكبيرة، اضطر عشرات الالاف من السكان لمغادرة بيوتهم ليمضوا ليلة ويوم عيد الميلاد في ملاجىء. ولم يتمكن كثر من أن يمضوا ليلة عيد الميلاد مع عالاتهم بسبب توقف الرحلات الجوية والعبارات.