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بيروت - الوكالات: ضربت العاصفة القوية لولو لبنان مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات ما ادى الى وقوع خسائر مادية لكن العاصفة شغلت اللبنانيين مؤقتا عن الازمة السياسية المحتدمة في بلادهم. وفاضت الطرق الرئيسة في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، مما ادى الى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه شمال العاصمة.

وفي منطقة السان سيمون في الجناح جنوب بيروت ادت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج الى اغراق البيوت فيها، وناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال ليل الأربعاء الخميس بعد دخول المياه الى بيوتهم، الا انهم قالوا ان المساعدة لم تصل. وتعد منطقة السان سيمون واحدة من افقر المناطق في بيروت، وتعاني سوء الخدمات والبناء غير القانوني في منطقة قريبة من شاطئ البحر. وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل، الى انهيارات على عدة طرق في الشمال والجنوب والبقاع. ففي بيروت، انهار جزء من المقبرة اليهودية في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية في المدينة، اذ ادى هطول الأمطار الى سقوط الجدار الدي يحميها، وتهدم عدد من المقابر على جانب الطريق. كما ادى ارتفاع الموج في بيروت الى انهيار جزء من الحواجز التي تفصل الكورنيش البحري عن الشاطئ. وتسببت غزارة الأمطار التي تساقطت ليلا، بانهيارات صخرية وترابية، اُغلق اثرها طريق في حامات شمال لبنان، بشكل جزئي. وفي طرابلس (شمال) تم ارجاء عودة الدفعة الأخيرة من اللاجئين السوريين للعام 2019 الى الداخل السوري الى وقت يحدد لاحقا نتيجة اوضاع الطرق والأحوال الجوية والسيول التي حالت دون تمكن الحافلات التي استقدمتها وزارة النقل السورية من الوصول الى طرابلس لنقلهم. وأسفرت العاصفة لولو عن تضرر الخيم والمشاريع الزراعية وبساتين الموز والحمضيات في صور، جنوبي لبنان، بسبب سرعة الرياح. وتوقفت حركة صيد الأسماك والملاحة في كل من ميناء صور وصيدا جنوبي البلاد. وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من ضفاف الأنهر وأماكن تجمع المياه والسواقي تخوفا من السيول. وأفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 6 قتلى و15 جريحا في 12 حادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتوقع ان يكون سوء الحالة الجوية عاملا اساسيا في حدوث معظم هذه الحوادث.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، يستمر الطقس غائما وممطرا بغزارة، مع عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض بدرجات الحرارة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر، ويتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة.

