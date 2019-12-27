عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: شهدت مدينتا معرة النعمان وسراقب والقرى والبلدات في محيطهما بريفي ادلب شمال غرب سورية هدوءا حذرا امس بعد ايام من القصف طال الأحياء السكنية فيها. في غضون ذلك، يتواصل تدفق موجات النزوح باتجاه الحدود التركية السورية، وقد تجاوز عدد النازحين جراء المعارك الأخيرة 220 الفا، قرابة ثلثهم اطفال، وفقا لاحصاءات محلية. وتتفاقم معاناة النازحين بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، فضلا عن توقف معظم المنظمات الاغاثية شمال سورية عن تقديم الدعم. يأتي هذا، فيما تستمر المحادثات بين وفد تركي ودبلوماسيين روس في موسكو منذ ثلاثة ايام، حاول الطرفان فيها التوصل الى تسوية لأزمتي سورية وليبيا. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان رتلاً عسكرياً تركياً دخل الى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين في ريف ادلب الشمالي، وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس. ويتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي. على صعيد اخر قتل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لايران في سورية اثر غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق) بحسب المرصد من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات. وأشار المرصد الى انّ «صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر «اللواء 47» التابع لميليشيات (موالية) لايران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي». ولفت المرصد الى تسجيل «انفجارات عدة»، فيما رجّح مدير المرصد رامي عبدالرحمن «أن يكون مصدرها طائرات مسيرة». وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في اقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة اطراف مشاركة في النزاع السوري.

