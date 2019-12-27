عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان المنطقة تعتبر محل اهتمام كبير من العالم والقوى الدولية تدرك اهمية استقرار المنطقة، مشيرا الى ان مصر ركيزة استقرار حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

وأشار الرئيس المصري، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مشروع الانتاج الحيواني المتكامل بمدينة الفيوم جنوبي القاهرة، الى ان هذه رسالة داخلية وخارجية.

وأضاف السيسي ان مصر تتحرك نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا ومن مصلحة مصر ان يتم حل الأزمة وتتحقق الوحدة على كامل التراب الليبي مضيفا ان تعقيد الأوضاع في ليبيا قد يفتح بابا للحل.

على الصعيد الداخلي، شدد السيسي على اهمية الاستقرار لضمان استكمال مشروعات التنمية وشعور المواطن البسيط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا ان الاصلاح السياسي مرتبط بحركة المجتمع وتفعيل العمل الحزبي.

وأضاف ردا على سؤال بشأن تزامن الانتخابات البرلمانية والمحلية وانتخابات مجلس الشيوخ الى ضرورة ان يخضع الأمر لنقاش مجتمعي واسع.

ووجه السيسي رسالة للمصريين اكد خلالها على تحسن الأوضاع وبدء جني ثمار سنوات الاصلاح الاقتصادي.

من جانب آخر، علق الرئيس السيسي، على سير المفاوضات حول سد النهضة، مؤكدا ان ما صدر عن الحكومة المصرية من تصريحات في هذا الشأن يعكس السير الحقيقي للمفاوضات.

وقال السيسي خلال لقائه مع عدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف: «ان ما نصدره من تصريحات في هذا الصدد غالبا ما يعكس مسار المفاوضات، حتى لا نفاجئ احدا او نخيف المواطنين بدون داع».

وأضاف: «نحن نقول كل شيء، وتصريحات المسؤولين في هذا الموضوع تعكس الحقيقة. التفاوض يجري بشكل سلس، وما نريده هو الوصول الى حل موثق باتفاق ملزم لجميع الأطراف وبأقل الأضرار».

وكانت وزارة الموارد المائية والري في مصر اعلنت تمسكها بالمقترح المقدم خلال المفاوضات الثلاثية التي تضم كلا من مصر واثيوبيا والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.

يأتي ذلك فيما تم الاعلان عن اجراء الاجتماع الرابع والأخير للوفود الثلاثة في اديس ابابا خلال الشهر المقبل وفق خريطة الطريق التي اتُفق عليها في واشنطن.

