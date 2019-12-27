عربيات ودوليات

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شهد الشارع المصري على مدار الأيام الماضية اشاعات عن انتشار «انفلونزا الخنازير» خاصة بين الأطفال في المدارس وتسجيل عدد من حالات الوفاة، الأمر الذي دفع الكثير من اولياء الأمور الى تغييب الأطفال عن المدارس خوفاً عليهم، وقيام البعض بشراء عقار «التاميفلو» الذي وصر سعره في السوق السوداء لأكثر من 800 جنيه للعبوة، ونفت وزارة الصحة المصرية وجود اي حالات اصابة او وفاة بهذا المرض، مؤكدة ان كل ما يثار مجرد اشاعات ليس لها اساس من الصحة وأن الإنفلونزا الموجودة حالياً هي العادية المتعلقة بالشتاء وعلاجها الراحة والتغذية الصحية السليمة. وقال مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي د. علاء عيد ان كل ما يثار عن وجود فيروس او اصابات انفلونزا الخنازير بين الكبار او الصغار «أكذوبة» هدفها ترويع الناس وليس لها اساس من الصحة على الاطلاق والموجود فقط اصابات الانفلونزا الموسمية العادية جدا التي يصاب بها الكثيرون ويستعيدون صحتهم تماماً بل ويكتسبون مناعة بعد الاصابة.

