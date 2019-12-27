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إيران: قطع الإنترنت تحسباً لموجة احتجاجات


طهران - الوكالات: تعطلت خدمات الانترنت في عدة مناطق في ايران وسط تقارير عن تعمد السلطات قطع الخدمة قبيل احتجاجات مناهضة للحكومة دعي الى خروجها امس. وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان متابعي خدمتها الفارسية شكوا من انقطاع الخدمة بينما اكدت خدمة مراقبة الانترنت «نت بلوكس حدوث انخفاض في معدلات الاستخدام من ايران. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية شبه الرسمية «ايلنا» عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه، قوله ان هذا الاجراء قد جاء بأوامر رسمية. يأتي هذا القرار وسط دعوات للمظاهرات لتأبين الذين قتلوا في احتجاجات الشهر الماضي، التي اندلعت بسبب زيادة الأسعار. وتقول منظمة العفو الدولية ان 304 اشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات، وأُلقي القبض على الآلاف خلال حملة القمع التي استمرت طوال ايام على ايدي قوات الأمن.


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