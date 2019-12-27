عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بأنها «مجنونة» ولمجرد ان حزبها يمتلك اغلبية بسيطة في مجلس النواب، تريد عزل الرئيس. وكتب ترامب في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر» امس «لماذا يجب السماح لجنون نانسي بيلوسي، لمجرد ان لديها اغلبية طفيفة في مجلس النواب، باقالة رئيس الولايات المتحدة؟ لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب». وتابع ترامب في تغريداته «لم تكن هناك جريمة، وكانت المكالمة مع اوكرانيا مثالية، لأن اتصالي برئيس اوكرانيا لم يكشف ممارسة ضغوط عليه».