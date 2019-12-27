أول النهار

أكدت نائب مدير عام التخطيط والتطوير الاداري في الهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الأنصاري، ان لديهم طموحا لتكون الهيئة الرقم واحد على مستوى الجهات الحكومية من حيث التطوير والتخطيط والابداع، مشيرة الى ان البرامج التدريبية الخاصة بتطوير اداء الموظفين تنمي وتزيد الوعي الابداعي لجميع منتسبي القوى العاملة بما ينعكس بشكل مباشر على بلدنا الحبيبة الكويت. وقالت خلال افتتاح ورشة عمل «التعاون الابداعي» التي اقامتها الهيئة بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي وشركة كريتيف كونفدنس ورشة حضرها مديري ادارات الهيئة العامة للقوى العاملة، ان الهيئة تسعى لتطوير موظفيها من خلال البرامج وورش العمل والدورات التدريبية وذلك لايمان الادارة العليا بأن التدريب ينعكس ايجابياً على اداء موظفي الهيئة وحضور مديري ادارات الهيئة مثل هذه البرامج ينتقل اثرها على جميع موظفي الهيئة.

وأفادت الأنصاري بان ورشة «التعاون الابداعي» هي استكمالا للبرامج التدريبية التي تم وضعها ضمن الخطة الاستراتيجية الممتدة الى خمس سنوات والتي احد اهداف هذه الخطة هو تدريب موظفين الهيئة وتطويرهم ونجاحهم بالعمل للزيادة الانتاجية. واعربت عن شكرها الى بيت التمويل الكويتي على الدعم للهيئة وعلى مساهمتهم في تقديم مثل هذه البرامج، كما توجهت بالشكر للمدربة.سمية الجاسم مؤسس ومدير عام شركة كريتف كونفدنس لتقديمها لورشة العمل (التعاون الابداعي).

