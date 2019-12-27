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الرفاعي اطمأن على صحة عسكري أصيب أثناء التدريبات


قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي بزيارة العريف سالم راجح عبدالله من منتسبي الكتيبة الخامسة في لواء الحماية الذي اصيب خلال التدريبات وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الجهراء.
واطمأن الفريق الرفاعي الذي رافقه في الزيارة قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم احمد على الوضع الصحي للمصاب ونقل له تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ومنتسبي الحرس الوطني ودعواتهم له بالشفاء العاجل.
ووجه الفريق الرفاعي الشكر الى المنتسب المصاب على بذله الجهود وحرصه على الجدية في التدريبات وأداء المهام، مؤكدا تسخير كل الامكانات لدعم المنتسبين وضمان سلامتهم وهم الذين يبذلون الغالي والنفيس من اجل الوطن.


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