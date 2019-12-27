أول النهار

تتجه هيئة القوى العاملة، نحو التنسيق مع قطاعي وكالات السيارات والمهن الطبية، فيما اكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ونائب المدير العام للعاملة الوطنية بالانابة الدكتور مبارك العازمي، اعتماد عدد من التخصصات في مختلف المجالات للوظائف الشاغرة المطلوبة في بيت التمويل الكويتي لمؤهلات الثانوية والدبلوم والجامعي لكلا الجنسين الذكور والاناث بحيث لا تقل اعمارهم عن 21 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.

وقال في تصريح صحافي على هامش اليوم الوظيفي الذي اقامته الهيئة بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، ان تنظيم اليوم الوظيفي شاملا اجراءات الاستقبال والمقابلات الوظيفية سلس لما لذلك من تيسير في سير العمل وانجاحه والوصول الى الهدف المرجو تحقيقا بما يصب في مصلحة الهيئة والقطاع الخاص والمتقدمين بشغل الوظائف من الشباب الكويتي الواعد.

من جانبه، اكد مدير ادارة الارشاد والتوظيف في قطاع العمالة الوطنية بالهيئة امين الأيوبي، حرص الهيئة على تنظيم ايام للتوظيف بشكل مستمر اهتماما بالشباب الكويتي من خلال فتح فرص العمل امامهم بالتعاون مع جميع القطاعات العاملة في القطاع الخاص والقطاع المصرفي.

وأضاف، ان دور الهيئة متمثل في ادارة الارشاد والتوظيف يتم في دعم العمالة الوطنية من خلال توفير الفرص الوظيفية في شركات القطاع الخاص عن طريق ايام وظيفية تكون جاذبة اكثر للباحثين عن العمل، حيث بدأنا مع القطاع المصرفي ثم القطاع الطبي ثم شركة ميزان القابضة واليوم (أمس) مع بيت التمويل الكويتي. ولفت الى ان الهيئة بصدد وضع خطة عمل والتنسيق مع قطاع وكالات السيارات والمهن الطبية لتوفير مطالباتهم الوظيفية، لبحث متطلباتهم وايجاد فرص عمل للكويتيين، مبينا ان «مثل هذه الأنشطة تفتح آلية التوظيف المباشر، من خلال تطبيق المقابلة داخل الهيئة بين صاحب طلب التوظيف والشركة، وفي حال تم التوافق يتم توقيع العقود بين الطرفين».

