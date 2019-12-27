الأولى

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على حتمية ادراك قيادات وزارة الخارجية والعاملين فيها عظم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم من اجل مواكبة الأحداث المتسارعة التي تكاد تعصف بالمنطقة، لافتا الى اهمية التعامل الصحيح مع المتغيرات والتطورات عبر ايصال رسالة الاعتدال التي جبل عليها اهل الكويت والتي اصبحت ركيزة سياسة البلاد الخارجية التي ارسى اعمدتها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد. جاء ذلك في كلمة للخالد خلال حفل استقبال اقامه وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس على شرف سموه في قاعة صباح الأحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء: نشير بكل الفخر الى مضامين المدرسة العريقة للدبلوماسية الكويتية التي ارسى دعائمها وأحاطها بكامل عنايته سمو امير البلاد، مشيدا سموه بالجهود الحثيثة التي بذلها اخوانه وأبناؤه منتسبو وزارة الخارجية خلال فترة استضافة الكويت المؤتمرات الاقليمية والدولية، اضافة الى الاشادة بجهود وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال فترة عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018-2019. واعرب عن تقديره لمستوى التفاني والعطاء الذي شهده من جميع المسؤولين في هذه المؤسسة العريقة، والتي توجت بأن تتبوأ الكويت مكانتها الدولية المرموقة، واثبتت بكل حذافيرها ان الدبلوماسية الكويتية هي خط الدفاع الأول لبلدنا العزيز متطلعا الى استمرار وتيرة هذا الجهد والعطاء الذي سطره التاريخ. وعبر عن عظيم افتخاره بما توصلت اليه سمعة الدبلوماسية الكويتية من مكانة عالية بشهادة اممية واشادة دولية، حيث برهنت على ان الكويت مرفأ الأمن والأمان. وشدد سموه خلال اللقاء على اهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية خصوصا في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة والظروف الاستثنائية بالغة الدقة التي تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. من جانبه دعا وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ان يلهم المولى عز وجل سمو رئيس مجلس الوزراء سبل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة الكويت الحافلة في ظل القيادة الحكيمة. وقال: « في خضم المتغيرات العديدة والشائكة التي يشهدها العالم استطاعت وزارة الخارجية بقيادة سموكم ان تحافظ على الهوية الدبلوماسية الكويتية التي اصبحنا بها ولله الحمد نحظى بالتقدير والاحترام وبمكانة مرموقة بين الدول، وهذا الأمر لم يأت من فراغ فان عطاءكم في وزارة الخارجية كان عاملا مهما في ترسيخ هذه الهوية والحفاظ عليها وفي التفاعل مع المتغيرات الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي».