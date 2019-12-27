الأولى

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا استكمال لمسيرة الاجداد التي جعلت الكويت منذ القدم ملتقى مهما للتجارة العالمية.

واعرب عن ثقته في ابناء الوطن وشبابه وقدرتهم على تحقيق انجازات اكبر وخطوات اهم في المرحلة المقبلة، معبرا عن تقديره لجهود مختلف الجهات التي عملت على استيفاء الاشتراطات المطلوبة لترقية الكويت في المؤشرات العالمية في مدة زمنية قصيرة. وثمن الخالد الدور الكبير لسمو الشيخ جابر المبارك والحكومات السابقة في الاهتمام بعمل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والفرق العاملة في مختلف الجهات الحكومية والذي توجت نتائجه بدخول الكويت في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشري سهولة ممارسة انشطة الأعمال والتنافسية العالميين. وأكد سموه ان التقارير الدولية تعكس الجهد المبذول من اعضاء اللجنة وأن عملها اضاف للكويت خطوات مهمة في تعزيز فرص التنافسية وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر السيف امس وزير التجارة خالد الروضان ورئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة اسواق المال د. احمد عبدالرحمن الملحم واعضاء الهيئة بمناسبة ترقية الكويت الى تصنيف سوق ناشئ لدى مؤشر (MSCI). كما استقبل سموه الوزير الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية الشيخ د. مشعل الجابر وأعضاء اللجنة الدائمة والفرق العاملة بمناسبة دخول الكويت قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا بمؤشري سهولة ممارسة انشطة الأعمال والتنافسية العالميين وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي.