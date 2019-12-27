الأولى

دخل نواب في حيرة وخلاف بشأن اولوية تقديم الاستجوابات خشية ان يقضي ذلك على امالهم في احراز تقدم بشأن ملف العفو الشامل، لكنهم اتفقوا على تقديم استجواب لوزيرة الشؤون بغض النظر عن امكانات طرح الثقة فيها لعدم تأكدهم من وجود العدد الكافي لطرح الثقة.

من جانب اخر قال النائب الحميدي السبيعي: دخلنا مرحلة استجواب وزير الداخلية ان لم يتصد لادارة الجرائم الالكترونية، ولن نقبل ان تكون اعراض الناس فتنة بيد مسؤولي الداخلية، مؤكدا تجاوز مرحلة الاسئلة البرلمانية. وكشف السبيعي عن عزمه التقدم في الجلسة المقبلة بطلب تشكيل لجنة تحقيق في عدم منح ابناء الكويتيات اولوية لتعيين في اجهزة الدولة بعد الكويتيين وخصوصا في وزارة التربية. من ناحيته، اكد النائب خالد العتيبي ان الرسالة التي اراد توصيلها بتصويته ضد طلب انشاء لجنة تحقيق في الجناسي هو رفضه التام لجعل ملف المواطنة صيداً سهلًا لسياسيين ومجموعات عنصرية دأبت على تمزيق المجتمع بهدف تجييش الشارع من اجل مصالح انتخابية وانقسامات فئوية بغيضة تضرب وحدتنا الوطنية بعمق من اجل المصالح الضيقة. ودعا الحكومة والمجلس الى اغلاق هذا الملف وقراءة المشهد بشكل يخدم الكويت بعيداً عن اي مقترحات تضرب المجتمع وتزيد الفجوة بين فئاته، وقال: علينا ان نمرر ما نتفق عليه ونترك الأمور الخلافية لسلطات الفصل التي نثق فيها وهي الجهة الوحيدة القادرة على احقاق الحق وادانة الجاني.