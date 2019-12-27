الأولى

تقدم عدد من النواب امس باقتراح بقانون يستهدف تعزيز استقلالية وزيادة صلاحيات جهاز المراقبين الماليين واعطاء ملاحظاته صفة الالزامية.

وقال احد مقدمي الاقتراح وهو النائب اسامة الشاهين ان الحفاظ على حرمة المال العام يقتضي السعي الدائم لتقوية وتعزيز عمل الجهات الرقابية المختلفة، لافتا الى ضرورة استحداث مكاتب تدقيق وتفتيش داخلية في اجهزة الدولة على ان تكون ملحقة برئيس الجهة ومستقلة عن باقي القطاعات. وأشار الى وجود تعديل مهم وهو اعطاء الزامية لملاحظات الجهاز حتى لا يقوم الوزير بتأشيرة قلم بالغاء رأي الجهاز. واعتبر ان التعديلات التي قدمت تعتبر اضافة جديدة على عمل جهاز المراقبين الماليين حيث تم استقراؤها من وحي الواقع والعمل اليومي. وطالب الشاهين اللجنتين التشريعية والمالية بضرورة اعطاء المقترح صفة الاستعجال ليأخذ دوره في الاقرار ويتم تعزيز عمل الجهات الرقابية حتى لا تتكرر الكوارث التي يفجع بها المال العام. وبين ان اول هذه التعديلات هي ان تكون التعيينات واختيار نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من ذوي الخبرة من داخل الجهاز، وتحديد مدد عملهم حتى لا يكون هناك مجال للتعيينات (البراشوتية) كما يحدث في باقي اجهزة الدولة. وختم الشاهين بقوله: ان التعديل الثاني يتعلق بالاستقلال المالي والاداري للجهاز ومساواته بالأجهزة الرقابية الأخرى كديوان المحاسبة، وكذلك اخضاع الشركات والمؤسسات التي تصل ملكية الدولة فيها الى 50% والمكاتب الحكومية الخارجية من مكاتب صحية وثقافية واعلامية وعسكرية وغيرها لرقابة الجهاز.