وطن النهار

على شرف وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أقام وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله حفل استقبال صباح امس على شرف سموه في قاعة صباح الأحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية.

واشار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى الفخر بمضامين المدرسة العريقة للدبلوماسية الكويتية التي أرسى دعائمها وأحاطها بكامل عنايته سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مستذكرا ذكريات مسيرة عمله طيلة الثمانية أعوام الماضية، كوزير للخارجية وما سبقتها من سنوات طويلة كدبلوماسي في الديوان العام وممثل للدبلوماسية الكويتية في الخارج.

واشاد الخالد بالجهود الحثيثة التي بذلها اخوانه وأبناؤه منتسبو وزارة الخارجية خلال فترة استضافة الكويت للمؤتمرات الاقليمية والدولية، اضافة الى الاشادة بجهود وفد البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال فترة عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2018-2019.

واعرب سموه عن تقديره لمستوى التفاني والعطاء الذي شهده من جميع المسؤولين في هذه المؤسسة العريقة والتي توّجت بأن تتبوأ الكويت مكانتها الدولية المرموقة، وأن تلك الجهود ترجمت، بكل حذافيرها، بأن الدبلوماسية الكويتية هي خط الدفاع الأول لبلدنا العزيز، متطلعاً الى استمرار وتيرة هذا الجهد والعطاء الذي سطره التاريخ في سجلاته، معبراً عن عظيم افتخاره لما توصلت اليه سمعة الدبلوماسية الكويتية من مكانة عالية وبشهادةٍ واشادة دولية،وأن تبرهن أن الكويت مرفأ الأمن والأمان.

وشدد سموه خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية، خصوصاً في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، والظروف الاستثنائية بالغة الدقة التي تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكداً حتمية ادراك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الخارجية وقياداتها السياسية، نحو مواكبة الأحداث المسارعة التي تعصف بالمنطقة، وأهمية تغيير نمط التعامل مع هذه المتغيرات والتطورات عبر ايصال رسالة الاعتدال التي جبل عليها أهل الكويت، والتي أصبحت ركيزة سياستها الخارجية التي أرسى أعمدتها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

ومن جانبه رفع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات وطيب التمنيات من اخوانه وأخواته منتسبي وزارة الخارجية، بمناسبة نيل سموه الثقة السامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد لتبوأ منصب رئاسة مجلس الوزراء، مستذكراً بأجمل معاني العبارات وبمشاعر مفعمة بالفخر والاعتزاز مسيرة سموه طيلة الـ 41 عاماً في وزارة الخارجية، التي اسبغت على هوية الدبلوماسية الكويتية بصمة الاقتدار والجدارة والحكمة والرؤى الثاقبة والعطاء اللامحدود، داعياً المولى العلي القدير أن يلهم سموه سبل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة الكويت الحافلة في ظل القيادة الحكيمة لقائدها وراعي نهضتها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعضده سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وقال الناصر مخاطباً سموه: إن مسيرة كل من تعاقبوا على وزارة الخارجية كانت محل الفخر والاعتزاز والاشادة من جميع المراقبين، وذلك منذ المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، رحمه الله، وما أرساه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والمغفور له الشيخ سالم صباح السالم، رحمه الله، ومعالي الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسموكم الكريم ووزراء الدولة الذين عملوا بجد واخلاص سواء سعود العصيمي، وسمو الشيخ ناصر المحمد وسليمان ماجد الشاهين، ومن عملوا بترسيخ أسس ما جبل عليه الكويتيون القدامى، مثل راشد عبدالعزيز الراشد، وجميع من أرسوا أركان وأعمدة وزارة الخارجية.

وأضاف: «بأنه وفي خضم كل المتغيرات العديدة والشائكة التي يشهدها العالم، استطاعت وزارة الخارجية بقيادة سموكم، أن تحافظ على الهوية الدبلوماسية الكويتية، والتي أصبحنا بها، ولله الحمد، نحظى بالتقدير والاحترام ومكانة مرموقة في مصاف الدول، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، فان عطاءكم في وزارة الخارجية كان عاملا مهماً جداً في ترسيخ هذه الأسس والحفاظ عليها وفي التفاعل مع المتغيرات الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي».

وأكد الناصر أنه وجميع العاملين في وزارة الخارجية يعاهدون سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسموكم لمواصل المسيرة والعطاء مستلهمين توجيهاتكم السامية في ابراز دور الدبلوماسية الكويتية ورسالتها النبيلة والدفاع عن مصالح الوطن العزيز وشعبه الأبيْ.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

