وطن النهار

نفذت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية محافظة العاصمة حملات ميدانية أسفرت عن توجيه 28 انذاراً لعقارات مخالفة لأنظمة البناء وتعديات على أملاك الدولة. وأوضح رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بالتكليف في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية العاصمة عبدالله القلاف أن الحملات التي نفذها المفتشون كان هدفها رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مؤكداً على أنه قد تم توجيه 28 انذاراً تضمنت 21 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن 7 إنذارات داخل العقار. وتابع القلاف بأنه تم تحرير 10 مخالفات طبقاً لانظمة البناء و مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن 11 عقاراً مخالفاً للوائح وانظمة البلدية، مؤكداً بأنه تم عمل بلوك على 6 عقارات مخالفة لوجود مخالفات هندسية.

وأشار إلى انه تمت إحالة 5 عقارات للبحث والتحري للتأكد من وجود عزاب لاستكمال الاجراءات القانونية وصولاً لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء فضلا عن وضع 3 إنذارات لاخلاء العزاب، لافتاً إلى انه تم التعامل مع 4 شكاوى واردة. ودعا القلاف الجميع بعدم إقامة أى تعديات على أملاك الدولة تجنباً للمخالفة والغرامة، لافتاً إلى أن المفتشين لن يتهاونوا في تطبيق لوائح ونظم البلدية بكل حزم على المخالفين.

