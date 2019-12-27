وطن النهار

اعتمدت اللجنة العليا للبحث والانقاذ برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ للكويت وذلك في اجتماعها الذي عقد بحضور الجهات المعنية وهي كل من وزارتا الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والصحة والمواصلات ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.

وقال مقرر اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ المهندس عماد السنعوسي بان الخطة الوطنية للبحث والانقاذ هي الاولى من نوعها في الكويت، ومن شأنها رفع تصنيف دولة الكويت في المنظمات الدولية، مشيرا الى ان الخطة الوطنية ترسم الاستراتيجية العامة لمنظومة البحث والانقاذ في الكويت بمفهومها الدولي والتي نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية موضحاً أن الكويت ملزمة بتطبيقها كونها طرفا فيها.

وأضاف السنعوسي بان الخطة الوطنية للبحث والانقاذ تعتبر مطلباً دولياً موجب الاستيفاء، وستليها عدة خطوات من انشاء وتشغيل مراكز متخصصة بتنسيق عمليات البحث والانقاذ وتدريب اطقم هذه المراكز وتجهيزهم بجميع الامكانات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وذلك لاستكمال متطلبات البحث والانقاذ للمنظمات الدولية ذات الشأن كمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والتي نشرت اصداره الموحد فيما يختص بعمليات البحث والانقاذ الجوية والبحرية «IAMSAR» لمساعدة الدول الأعضاء في إنشاء منظومة بحث وانقاذ وطنية.

