وطن النهار

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصول برنامج (تكنولوجيا النانو) التابع لمركز ابحاث الطاقة والبناء بالمعهد على براءة اختراع في مزج عنصرالماغنسيوم مع مادة النيكل من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية. وأوضح المعهد في بيان أمس الخميس انه تم مزج عنصر الماغنسيوم مع مادة النيكل التي تستخدم كمادة حفازة في تنشيط التفاعل الكيميائي وذلك باستخدام تقنية الطلاء البارده موضحا ان هذا الابتكار يعتبر الاول من نوعه في هذا المجال. واشار الى النتائج المعملية التي بينت ان عنصر الماغنسيوم يعتبر من اكثر العناصر جذبا في تخزين غاز الهيدروجين وذلك بسبب وجوده في الطبيعة بوفرة وكونه رخيص الثمن نسبيا وذا سعة تخزينية عالية ومن السهل تحضيره. واوضح ان ضعف القدرة الحركية في امتصاص طرد غاز الهيدروجين وثبات مركب هيدروجين الماغنسيوم حراريا يؤديان الى مشاكل تحتاج الى حلول لتكون متاحة في العديد من التطبيقات ومن اهمها السيارات الكهربائية.

ولفت الى نجاح الباحثين في المعهد باستخدام المواد الحفازة مع هذه التقنية المبتكرة ما ساهم بشكل كبير في تحسين السلوك الحركي لمسحوق هيدروجين الماغنسيوم في عملية تخزين وتحرير غاز الهيدروجين. وذكر ان براءة الاختراع سجلت باسماء فريق البحث وهم الدكتور محمد الاسكندراني والمهندس فهد العجمي والمهندس محمد بنيان.

