وطن النهار

اعلنت وزارة الصحة الكويتية أول من أمس الاربعاء افتتاح مركز الشدادية الصحي للعمالة الوافدة في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية لسكان مدينة الشدادية للعمالة الوافدة والبالغ عددهم نحو 600 نسمة اضافة للمناطق المجاورة لها.

وقال مدير منطقة الفروانية الصحية د. محمد العجمي في تصريح صحافي على هامش الافتتاح ان مركز الشدادية يهدف الى الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وتقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين.

وأوضح العجمي أن المركز الذي بدأ تشغيله بداية ديسمبر الحالي وافتتح رسميا أول من أمس سيتم تقييم العمل فيه بعد ثلاثة أشهر لبيان مدى الحاجة لزيادة القوى العاملة وتمديد ساعات العمل على مدى 24 ساعة بناء على الحاجة في ظل زيادة أعداد المراجعين في المستقبل.

وأشار الى إعادة تأهيل 3 مراكز صحية بالكامل ضمن الخطة المستقبلية تشمل مراكز (جليب الشيوخ الجنوبي وجليب الشيوخ الشمالي وخيطان الشمالي)، مبينا انه سيتم البدء في تأهيل مراكز خيطان الجنوبي وصباح الناصر الصحية قريبا. من جانبه قال رئيس الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية الدكتور حسين المطيري في تصريح مماثل ان المركز يضم عيادة ممارس عام وطوارئ اضافة الى الخدمات الطبية المساندة من التمريض والصيدلة.

واضاف المطيري أن المركز سيعمل طوال أيام الاسبوع من الاحد حتى الخميس من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء ماعدا ايام العطل الرسمية.

وبدوره ذكر رئيس مكتب الشؤون الهندسية في منطقة الفروانية الصحية الدكتور محمد الظفيري ان المركز يخدم سكن العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية والذي تبلغ مساحته 217 مترا مربعا ويضم 6 غرف ومخزنين وتم تسليمه في 2 ديسمبر الحالي من قبل وزارة الاشغال.

