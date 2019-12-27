وطن النهار

نفذت الادارة العامة للاطفاء، صباح أمس تمرين لعملية اخلاء وهمي في (برج كريستال) بمنطقة شرق وذلك بمشاركة كل من مراكز اطفاء شرق والهلالي من اطفاء محافظة العاصمة وقطاع وقاية العاصمة وطوارئ وزارة الداخلية، حيث تأتي هذه العملية ضمن خطة قطاع المكافحة في تدريب وتمرين القائمين على تنفيذ عملية الاخلاء في الابراج المرتفقة.

وكان سيناريو التمرين، ورد بلاغ لغرفة عمليات الاطفاء يفيد بنشوب حريق في برج كريستال بمنطقة شرق وعلى الفور تم توجيه مراكز اطفاء شرق والهلالي لموقع الحادث وعند الوصول تبين أن الحريق في الدور الخمسين وتوجد حالة اصابة شخص في الدور الثاني والعشرين وعلى الفور تم اخلاء البرج وانقاذ المصاب من قبل الفرقة وتبين أن الحريق عبارة عن تكييف مركزي وتم تشكيل فرق لمكافحة الحريق والحد من انتشاره منعاً لاتساع دائرة الحريق.

وكان التمرين تحت اشراف وحضور مدير اطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد هايف الرشيدي، وبمشاركة رئيس مركز الهلالي للاطفاء بالانابه المقدم عبدالعزيز ناصر النعيمي ورئيس مركز المدينة للاطفاء بالانابة المقدم احمد عبدالله المجادي ورئيس قسم ج مركز الهلالي للاطفاء المقدم محمد سالم الكندري ورئيس قسم ج مركز المدينة للاطفاء بالانابه الرائد فهد سعيد العتيبي ومن قسم تفتيش وقاية العاصمة المقدم مهندس فهد الهدهود، بتواجد رجال أمن وزارة الداخلية في الموقع.

وجاء تنظيم عملية الاخلاء بالتنسيق والتعاون بين برج كريستال والادارة العامة للاطفاء ممثلة في قطاع (المكافحة والوقاية) ووزارة الداخلية والشركة العربية العقارية مالك البرج وبحضور ممثل شركة العربية دوت كوم المدير العام جمال ناصر ومدير الصيانة المهندس محمود السيد ومن شركة التنمية العقارية احمد سعيد ومحمود حامد، ومكتب دار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية وممثله المدير العام المهندس محمود صلاح، وذلك لتدريب القائمين على ادارة البرج في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ واخلاء البرج من الموظفين بأسرع وقت من سبل الهروب الآمنة الى نقطة التجمع خارج المبنى، هذا وقد تمت عملية الاخلاء الوهمي بنجاح نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في العملية.

