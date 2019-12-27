وطن النهار

قبل أيام قليلة حضر خريجو ثانوية كيفان للمقررات دفعات من عام 1980 إلى عام 1988 إلى المخيم السنوي لخريجي الثانوية بدعوة كريمة من الأخوة الأفاضل عصام الرفاعي وهيثم العثمان، وهذا المخيم الذي جمع اصدقاء الأمس للسنة الخامسة على التوالي وحضره ما يزيد على الف خريج، ولم يكن هذا الحضور بمحض المصادفة وإنما جاء لجهود عظيمة من الإخوة الداعين إضافة لاخوة لهم آمنوا بهذه الفكرة والهدف النبيل منها.

وكانت فكرة هذا التجمع قد انطلقت شرارتها الأولى من الاخ الفاضل أحمد الشايجي وكان ثمرتها أول لقاء لشباب الثانوية بأحد الفنادق الكبرى بالكويت، وتلا ذلك تأسيس قروبات الواتساب لشباب الثانوية قبل تسع سنوات، واذكر جيدا أول قروب انشأته لشباب ثانوية كيفان للمقررات وقد ضم باليوم الأول 23 خريجا، ولا انسى كلمة المرحوم الزميل الغالي علي القطان- رحمة الله عليه عندما اتصل بي قائلا من وين طلعت هالشياب حسستنا اننا بطابور الصباح، وأخذ القروب بعدها بالزيادة وتعددت القروبات واصبح هناك G1 وG2 وG3 وG4 وG5 وكل قروب حسب طبيعة عمل كل خريج بالاضافة لاهتماماتهم، واكبر مثال لنجاح الفكرةG1 اليوم يضم 140 خريجا، وتبع ذلك اللقاءات الشهرية التي كان يستضيفها أحد الخريجين واستمرت اللقاءات بأجواء بعيدة عن السياسة وهمومها، حيث كانت اللقاءات لهدف واحد نبيل ألا وهو التجمع بمحبة والتقاء اصدقاء الماضي واستمرار الصداقة، وسوف يكون اللقاء المقبل بإذن الله تعالى بديوان الكابتن الغالي علي الجمالي يوم 19/1/2020، وتتواصل اللقاءات بإذن الله بتنوع متميز، ويشرف على هذه اللقاءات والقروبات الإخوة الأفاضل أحمد الهدهود، ونصر العصفور، والكابتن علي الجمالي، ومحمد القطان، ومحمد الهزيم، ومحمد بورحمة، وعبدالرزاق الديين، وأحمد المطوع، وعلي الشمالي، ووائل المطوع، وأود الإشارة هنا إلى أنها اصبحت غير مرتبطة بشخص واحد، ولعل هذا أهم اسباب استمراريتها.

ومن ثمار هذه اللقاءات اصبح لدينا عادات حميدة متعددة، منها أن هذا التجمع يقوم في شهر رمضان من كل عام بإنشاء مسجد جديد، فأصبح لدينا مسجد المرحوم الاستاذ خالد خطاب- رحمة الله عليه، وصولا إلى مسجد خريجي ثانوية كيفان رقم 3 في العام 2019، كما اصبح لدينا عرف بأن كل خريج يتوفاه الله يقوم الجميع بالتبرع لإنشاء بئر ماء له يستكمل عادة في اليوم الأول بالكامل.

وامسى خريج الثانوية له إخوة في المسرات والمضرات فتجد خريجي الثانوية أول الحضور في الاعراس وفي حالات العزاء، ليس هذا فحسب بل تعدى هذا الأمر إلى جهود جديدة كـ «سمرة» الثمانينات التي نظمها الأخ الفاضل ناصر الصالح والذي استضاف ايضا الشباب في السينما «سكاي» وخصصت السينما بالكامل لخريجي الثانوية وكان ذلك يوم الثلاثاء 24/12/2019.

كما كان لجهود الاخ الفاضل جمال الرويح بالغ الاثر في تنظيم الافطار الجماعي في المطاعم العديدة ما زاد معه الشغف في تعدد اللقاءات واصبح ايضا لدينا عرف ان نلتقي بالاعياد في افطار جماعي ثاني ايام العيد عند الاخ جمال الرويح.

كل الشكر لجميع الجهود التي بذلت وستبذل بإذن الله في سبيل تجمع شباب خريجي ثانوية كيفان للمقررات، والشكر موصول لكل من استضاف ويحضر هذه التجمعات، ودعوتي الى الاخوة الذين غابوا ضرورة الحرص على الحضور في اللقاءات المقبلة للقاء احبتهم ليزداد التواصل ولجعل ثانوية كيفان غير.

والشكر موصول للاخوة الكبار في عطائهم هيثم العثمان وعصام الرفاعي القائمين على مخيم خريجي ثانوية كيفان والذي قاموا فيه كعادتهم بتكريم نجوم كبار لهم قدر كبير في قلوبنا وهم العمالقة، الفنان الكبير عبدالمحسن المهنا، ومصطفى أحمد، والفنان الكبير ابراهيم الصلاح، ونجوم الكرة الكبار الفارس الاسمر فتحي كميل، والكبير نعيم سعد، والنجم الرياضي العالمي طارق القلاف، كما حضر اللقاء هذا العام شيخ المعلقين خالد الحربان، وكابتن منتخب الكويت الذهبي سعد الحوطي، والفنان الكبير محمد المنصور، وتمتع الحضور بما قدمه الفنانون بدر نوري وسلطان مفتاح وأحمد الحربي من اغان كويتية اصيلة ورائعة ذكرت الحضور بالماضي الجميل. وقد اسعدني حضور الاخوة والزملاء معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم، ومعالي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس تحرير جريدة النهار عماد جواد بوخمسين، والنائب بدر الملا، والنائب عبدالله الكندري، وضيفنا الغالي النائب عمر الطبطبائي، إضافة لباقي الحضور من الإخوة والزملاء الافاضل الذين عطروا المخيم بحضورهم بعيدا عن الرسميات بأجواء أخوية رائعة تمثل طيبة أهل الكويت ووحدتهم وهو مثال يحتذى، وأتمنى أن أراه بمدارس أخرى تكثر فيه اللقاءات ويتجمع فيه الأحبة.

واسأل الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان وان يقتدي ابناؤنا بِنَا بالحفاظ على الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وحب الكويت والتفاني في خدمتها وان نعوده السنة القادمة ونرى ابناء ثانوية كيفان يتقلدون اكبر المناصب اكثر وأكثر ويساهمون في نهضة الكويت ورفعتها وتحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه «كويت جديدة 2035»

المستشار وائل يوسف المطوع

