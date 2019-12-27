وطن النهار

قال نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب لقطاع المشاريع الشبابية شفيق عمر اول من أمس الاربعاء ان اكاديمية الفنون والاعلام التي اطلقتها الهيئة في سبتمبر الماضي تسعى لصقل مواهب الشباب وتعزيز الخطاب الإعلامي وتعزيز الوحدة الوطنية.

واضاف عمر في كلمة خلال حفل تخريج الدفعة الاولى لهذا المشروع الذي استمر ثمانية أسابيع بمشاركة 43 طالبا بواقع 23 في مجال الفنون و20 في مجال الاعلام ان الاكاديمية تسعى ايضا الى نشر ثقافة الحوار والتسامح وتقبل اختلاف الآراء.

وقال إن هدف الهيئة تلبية احتياجات وتطلعات الشباب في جميع المجالات معربا عن امله بان تكون الاكاديمية قد حققت أهدافها المرجوة في تطوير مهارات الشباب وان تكون احد ابواب النجاح والتميز ورسم مستقبل الشباب في مجال الفنون والإعلام.

وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس امناء الأكاديمية الذين رسموا الاستراتيجية العامة لعملها وكذلك للاساتذة الذين شاركوا في تدريس وتعليم الشباب متمنيا للخريجين التوفيق في حياتهم العملية بعد ان استفادوا من دروس نظرية وعملية اثناء الدراسة.

ومن جانبها، قالت المتدربة في قسم الاعلام شهد كمال في كلمة مماثلة نيابة عن زملائها الخريجين ان الاكاديمية شكلت فرصة لاكتساب المهارات وصقل المواهب ما يفضي لبناء جيل شبابي واع يملك الثقافة اللازمة منوهة بتسخير الهيئة لكل امكاناتها لانجاح العمل الشبابي في البلاد.

وشددت كمال على ان الشباب الكويتي تواق للمساهمة والنهوض بالمشهد الفني والاعلامي والثقافي الشبابي في البلاد والتطلع نحو المستقبل من خلال العمل الجاد والدؤوب ومواكبة العلوم الحديثة بهذه المجالات.

ودعت الشباب الكويتي للانتساب الى البرامج والانشطة المقبلة للاكاديمية لدورها المهم في ابراز قدراتهم وانجازاتهم وتحقيق طموحاتهم مثمنة دور الاساتذة الذين قدموا العلوم المعرفية والمحاضرات النظرية والتطبيقية التي استفاد منها المتدربون.

يذكر ان الدراسة للدورة الاولى بدأت في 29 سبتمبر الماضي ومن المقرر أن تجري دورتها الثانية في مارس وابريل المقبلين. وتلقى طلبة الفنون دروسا نظرية وعملية في التمثيل والاخراج التلفزيوني والمسرحي والأداء الصوتي والتذوق الموسيقي وتصميم الديكور والاضاءة فيما تلقى طلبة الاعلام فنون كتابة الخبر والتحقيق والمقال والاعداد والتقديم والمونتاج والإخراج التلفزيوني والعلاقات العامة وإدارة الحسابات الالكترونية.

