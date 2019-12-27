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«التطبيقي» تحتفل غداً بمرور 37 عاماً على إنشائها


تحتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية يوم 28 ديسمبر الحالي بمرور 37 عاما على إنشائها واسهامها في تقديم مخرجات فنية مؤهلة علميا ومهنيا بما يلبي احتياجات الدولة المختلفة.
وقالت نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالهيئة د. فاطمة الكندري في تصريح صحافي اول من أمس الاربعاء ان الهيئة كرست كل إمكاناتها وقدراتها لتحقيق الهدف الأساس الذي أنشئت من أجله وهو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية وتلبية احتياجات البلاد. واضافت الكندري أن قطاع التخطيط يعمل على إعداد الخطط السنوية وبرامج العمل المبنية على خطة إستراتيجية بعيدة المدى والتوجهات التي تتبانها خطط التنمية في الدولة التي تعكس الرؤية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.


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