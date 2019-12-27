إيمانيات

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (إبراهيم/ 24-25).

في ذكرى ولادة السيِّدة زينب (عليها السلام) نستعيد جزء من معالم هذه الشخصية التي تربّت في حضن الإسلام، ونهلت من معينه الصافي؛ معين جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأُمّها الزهراء (عليها السلام)، وأبيها الإمام عليّ (عليه السلام)، وأخويها الحسن والحسين (عليهما السلام) سيِّدي شباب أهل الجنّة، فتمثّلتهم، وانطبعت شخصيتها بشخصياتهم، وقد تركت كلماتها ومواقفها بصمات واضحة وجليّة على التاريخ الإسلامي، وقد حرصت على أن تشارك فيه، ليكون تاريخ عزّة وبطولة وعنفوان، وهي لاتزال تساهم في صناعته، وتترك آثارها فيه في كلّ مرحلة، وعلى مدى الزمن، وستبقى الأجيال تتناقل كلماتها ومواقفها جيلاً بعد جيل. ولذلك، فقد استحقّت أن تكون تلك الكلمة الطيِّبة التي أشارت إليها الآية، التي مثّلتها بالشجرة الطيِّبة الضاربة جذورها والممتدّة إلى عنان السماء، لكونها لا تنقطع عن العطاء، تؤتي أُكلها كلّ حين بإذن ربّها.

ونحن عندما ندخل إلى هذه السيرة من باب الألقاب التي وصفت بها، والتي طبعت شخصيتها، ونقف عند أبرز ألقابها: «عقيلة بني هاشم»، والتي عندما تُذكَر يُذكَر معها، ويقصد بالعقيلة المرأة العظيمة الشأن والقدر عند قومها. فقد حظيت السيِّدة زينب (عليها السلام) بتكريم من جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورعايته، وبتكريم أبويها، وهي حظيت بما حظي به الحسن والحسين (عليهما السلام) من رعاية واهتمام، وقد أرادوا بذلك أن يعبّروا عن النهج الإسلامي الذي لا يفرّق بين الذكر والأنثى في الرعاية والتربية، وفي الحضور في كلّ ميادين الحياة، وكان لها شأن وموقع في نفوس المسلمين، وهي لم تبلغه لقربها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وانتسابها إلى هذا البيت الطاهر فقط، بل لمحبّتها للناس ورعايتها لهم بالبذل والعطاء، فلم يعرف أنّها حملت حقداً على أحد، أو أساءت إلى أيّ منهم، كانت لا تحمل إلّا الحبّ والخير للناس جميعاً. ولم ينقطع هذا الحبّ في النفوس حتى بعد وفاتها، وفي ذلك، كانت مثالاً لحديث أبيها الإمام عليّ (عليه السلام): «عاشروا الناس عشرةً إن غبتم حنّوا إليكم، وإن فُقدتم بكوا عليكم»، «كونوا في الناس كالنحل في الطير».

وفي ذكراها، نتوجّه إليها لنقول: السلام عليك أيّتها الصابرة المجاهدة والمضحّية، يوم وُلِدت، ويوم انتقلت إلى رحاب ربِّك، ويوم تُبعثين حيّة.

