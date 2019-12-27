إيمانيات

قال الله تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) (الصافات/ 24). يشكّل مبدأ المسؤولية الركن الأساس في الحياة الإنسانية، فالإنسان مخلوق عاقل مفكِّر، ذو إرادة واختيار؛ لذا فهو مسؤول مسؤولية شخصية عن نفسه، وهو عضو في المجتمع البشري، ويشكّل جزءاً منه، ويساهم في بنائه، ويتحمّل نتائج الأوضاع السائدة فيه، خيراً كانت تلك الأوضاع أو شرّاً، لذا فهو مسؤول مسؤولية اجتماعية؛ مسؤول عن أُسرته ومجتمعه. وقد أوضح الرسول الكريم هذه المسؤولية الاجتماعية، بقوله: «كلُّكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته». ووضّحها بقوله: «مَن لم يهتم بأُمور المسلمين فليس بمسلم».

قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104).

يصاب المجتمع البشري بآفات وأمراض اجتماعية، تسبّب ضعفه وانحلاله وسقوطه، وإنّ أبرز أمراض المجتمع البشري هو الفساد الأخلاقي والانحراف العقائدي والظلم السياسي والاقتصادي وانتشار الفقر والجهل والجريمة... إلخ، وعندما يبدأ ظهور هذه الأمراض في المجتمع يبدأ المجتمع بالانحلال والسقوط، ولكي يُحفظ المجتمع الإسلامي يُحصّن ضدّ هذه الأمراض، أوجب الإسلام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبرها مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق كلِّ مسلم قادر عليها. إنّ الجريمة والفساد السياسي والاقتصادي والانحطاط الأخلاقي إذا تفشّت في المجتمع، لا يمكن لأيٍّ من أفراد ذلك المجتمع أن ينجو منها، ذلك لأنّ الحياة الاجتماعية تشكِّل وحدة مترابطة بين حياة الأفراد.

وقد مثّل الرسول الكريم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) الترابط بين الفرد والجماعة في الحديث الآتي: «إنّ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قومٍ اِزدَحَموا على سفينةٍ، فأصاب بعضهم أسفَلَها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا مرّوا على مَن فوقَهم قالوا: لو خرَقْنا في نصيبنا خَرْقاً، فنخرج منه الماء، ولا نؤذي مَن فوقَنا، فإن تركوهم هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيدِيهم نَجَوا».

إنّ الحديث النبويّ الشريف يشبِّه المجتمع البشري بالسفينة التي تحمل ركابها، فلا يمكن لأحد منهم أن يتصرّف في مجاله الخاص تصرُّفاً ضارّاً دون أن يجلب الضرر على الآخرين. وهكذا فالوجود الاجتماعي مرتبط بعضه ببعض؛ لذا يجب الأخذ على أيدي المُخرِّبين والمعتدين، ومنعهم من تخريب المجتمع، وجلب الضرر على الآخرين، فإذا لم يمارس الآخرون مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انساق الجميع إلى الهلاك والدمار. ولذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». وقد وضّح الإمام الباقر (عليه السلام) أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: «إنّ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاجُ الصُّلحاء، فريضةً عظيمة، بها تُقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمّر الأرض وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر».

إنّنا مسؤولون جميعاً عن القيام بمهمّة الإصلاح الاجتماعي، وأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طريق إرشاد الأفراد المخالفين، أو عن طريق الكتابة والخطابة والصحافة وأجهزة الإعلام، وتأسيس الجمعيات والمنظمات على أساس الإسلام، للقضاء على المنكرات الاجتماعية، والفساد بكلّ جوانبه في مجتمعنا.

