إيمانيات

سيِّدنا المسيح عيسى بن مريم (عليه السلام) يمثِّل ولادة الطهر ورمز المحبّة والسلام وميلاده الكريم يمثِّل عام ميلادي جديد مفعم بالخيرات والبركات، ولا يسع المرء سوى أن ينحني أمام هذه القامة النبويّة العظيمة، التي شكّلت ولادتها وتاريخها مرحلةً مهمّة وغنيّة في الواقع الإنساني والحضاري، بما أسهمت به من توجيهٍ للناس وتربيتهم على قيم المحبّة والتسامح.. هذا النبيّ الكريم تجسَّدت فيه كلّ مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته، لجهة مولده ومعجزاته ورسالته، بحيث حمل كلّ أعباء الرسالة بكلِّ إخلاصٍ وتفانٍ، ولم يوفِّر فرصةً ولا جهداً ولا موقفاً إلّا واستثمره للدعوة إلى الله وحده، كسبيلٍ لرفعة الناس في وعيهم ووجودهم وتأكيد مسؤولياتهم، شأنه في ذلك شأن الأنبياء والرُّسل، الذين بعثهم الله تعالى ليؤكّدوا حقّه وحدوده للعالمين جميعاً. وإنّنا نعظِّمُ هذا الرسول، كما نجلّ كلّ الرُّسل الَذين كانت حياتهم نضالاً مستمرّاً في سبيل الله وخدمة بلاده وعباده.

ونحن على أعتاب أن نودّع سنة ميلادية ونستقبل عاماً ميلادياً جديداً، ما أجمل أن نخاطب في الآخر إنسانيته التي كانت ممتدة من نبيّ الإنسانية عيسى (عليه السلام)، وأن نفتح قلبه على الخير والمحبّة والإحساس الجماعي المنتج والمثمر التي كان رمزها، وأن نفتح عقله على حبّ المعرفة في خطّ الله الذي هو خطّ الأنبياء، وأن نخاطب فيه كلّ نقاط الاشتراك فيما بيننا، وننمّيها كي نصل إلى برّ الأمان. نحن نقرأ في أدب القرآن الكريم: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) (النور/ 22)، وفي الأدب النبويّ: «إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم»، وفي الرؤية الإسلامية للإنسان: «الناس صنفان: إمّا أخٌ لك في الدِّين أو نظيرٌ لك في الخلق».

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) في دعائه: «اللّهُمّ وهذا يومٌ حادثٌ جديد، وهو علينا شاهدٌ عتيد ـ فالزمان يشهد عليك أمام الله غداً ـ إن أحسنّا ـ في هذا اليوم ـ ودّعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذمّ، اللّهُمّ ارزقنا حُسن مصاحبته، واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرةٍ أو اقتراف صغيرة أو كبيرة، وأجزل لنا فيه من الحسنات، وأخلِنا فيه من السيِّئات، واملأ لنا ما بين طرفيه حمداً وشُكراً، وفضلاً وإحساناً».

إنّ ولادة المسيح (عليه السلام) تعني فيما تعنيه ولادة السلام الروحي والأخلاقي والفكري والشعوري، بحيث يشعر الإنسان بإنسانيته ووجوده، ويتحسّس مسؤولياته ودوره في الانفتاح الدائم على قضايا الحياة بكلّ تنوّعاتها الاجتماعية والإنسانية وغير ذلك، ليرفدها من قلبه المحبّ حبّاً، ومن عقله غنى، ومن شعوره بساطةً وعفوية، ومن فكره عطاءً وإبداعاً، فالحياة مساحة لهذا الحبّ ولهذا السلام، وهي تتحرّك بالمودّة والرحمة والتواصل.

إنّ الله تعالى يريد منّا أن نبدأ العام الجديد كما نبدأ اليوم الجديد والأسبوع الجديد، بالجلوس بين يديه لنعترف له، ولنطلب منه أن يعطينا في العام الجديد الكثير. فهذه السنة الجديدة مُدعاة لنا إن وهبنا الله تعالى فيها العمر والحياة، لأن نملأها بالمحبّة والتواصل والرحمة، وتجديد العلاقة مع الله تعالى.

