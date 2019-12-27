إيمانيات

يمثِّل التوحيد لله الأصل الإيماني لرسالات الأنبياء التي كلَّفهم الله بإبلاغها للناس، وحمّلهم مسؤولية التأكيد الفكري على أن تكون هذه الرسالة هي القاعدة الممتدّة في حياتهم كلِّها على مستوى الفكر والعاطفة والحياة، ولذلك، التقى الخطاب الرسالي الموجَّه إلى الناس بخطّ الدعوة: (اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) (الأعراف/ 59)، فهو المعبود الذي لا معبود غيره، والإله الذي لا إله غيره. ولم يؤكِّد هذا الخطاب الرسالي عنواناً للعقيدة والعبادة والطاعة إلّا في نطاق التوحيد، ولذلك، أطلق الله سبحانه احتمال أن يغفر لمن يشاء إذا كان يوحِّده، بقطع النظر عن السلبيات في التفاصيل العقدية والانحرافات العملية، بينما منع مغفرته عن المشركين الذين أنكروا توحيده وأشركوا به غيره، وذلك هو قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (النِّساء/ 48).

ولهذا، فإنّ شخصية النبيّ عيسى بن مريم (عليه السلام) المثيرة للجدل في موقعه الروحي، والذي امتلك قدرةً كبيرةً من خلال الآيات التي أجراها الله على يديه، ممّا لا يمكن لبشر عادي أن يملكه، مهما كانت قدرته، أثارت الكثير من التصوّرات المنحرفة في أذهان الناس، وصلت إلى درجة تأليهه بطريقةٍ بسيطةٍ أو معقّدة فلسفياً، وهذا ما أبطله المنهج القرآني واعتبره كفراً، الأمر الَّذي أدَّى إلى تنوّع الأساليب القرآنية في تأكيد بشريته التي لا تختلف عن بشرية الناس في الطبيعة الإنسانية، وعبوديته المطلقة الخالصة لله.

وهكذا، أعلن بشريته في عناصرها الذاتية، ليؤكِّد للناس الطبيعة البشرية لوجوده في مستقبل أمره، عندما يعيش مع الناس ويعيشون معه، ليروا فيه صورة الإنسان وحاجاته الحيّة كأيِّ واحدٍ منهم، وليؤكِّدوا معه أنّهم مربوبون لله الذي خلقهم وأنعم عليهم بالحياة والرزق والتربية الوجودية والرعاية الإلهيّة، وأنّه لا فرق بينه وبينهم في ربوبية الله له ولهم، فليس هو الإله الذي ارتفعت درجته إلى مستوى الألوهية أو تجسّد الإله فيه، وهذا ما جاء في قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ)، لأنّه وحده المعبود الذي يستحقّ العبادة من خلقه، ولا معبود غيره، (هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (مريم/ 36)، بما يتضمّنه التوحيد من خطِّ الاستقامة، باعتبار أنّه الحقيقة الأصيلة التي تؤكِّد الخالقية للوجود الكوني كلّه، وتقود الإنسان إلى السير في الاتجاه الصحيح للعقيدة والفكر والحياة. وهذا ما جاء أيضاً في سورة آل عمران، في قول الله تعالى في حكايته عن دعوة النبيّ عيسى (عليه السلام) الناس إلى الإيمان بالله: (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (آل عمران/ 51).

