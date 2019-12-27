إيمانيات

يسهم اتّباع أسلوب الصداقة، والاستماع الجيِّد، واحترام الرأي، والتعامل بعيداً عن التخويف بين الآباء والأبناء، بخلق جيل واع وصريح ومتزن في مناحي الحياة المختلفة. فمن أفضل الطرق في التربية، التعامل مع الأولاد بالصداقة، بعيداً عن التخويف والترهيب. وهناك مشكلة دائمة بين الآباء والأبناء في كلّ مكان وزمان، وهي ما تعرف بـ«صراع الأجيال»، فكلّ جيل له مفاهيم وأفكار مختلفة عن الآخر، إضافةً إلى أنّ الثقافة السائدة في المجتمع تروّج لهيمنة السلطة الذكورية، ما يعيق صداقة الأب، فهو دائماً مستبدّ، يليه الابن الأكبر الذي يكون مستبدّاً بإخوته، حتى وإن كانت له أُخت أكبر منه، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأُمّ، التي تستبدّ بقراراتها في التعامل مع الأبناء. قال الإمام عليّ (عليه السلام): «لا تربّوا أبنائكم كما ربّاكم أباؤكم، فإنّهم خُلقوا لزمان غير زمانكم». ولأنّ الأسلوب الأصح في التربية هو الحوار، فإنّ بناء صداقة مع الأبناء يتطلّب من الأهل أن يمنحوهم الوقت الكافي للمناقشة والحوار، إضافةً إلى تقديم المساعدة والعون والخبرة والاستمتاع برفقتهم، مع عدم التدخل في تفاصيل حياتهم، واحترام منهجهم في الحياة. ولكي تنمو صداقة بين الأبناء والآباء، لابدّ من توافر ثلاثة أُمور؛ أوّلاً: الوقت، ثانياً: مساحة للتحرّك معاً، وثالثاً: المشاركة الحقيقية، بعيداً عن النصائح والأوامر، إنّ مسألة الصداقة ليست شعاراً، أو إعلاناً من جانب الأب: «أنا صاحبك يا بني»، دون أيّ إجراء لإرساء الثقة أو سلوك يساعد على ازدهار الصداقة؛ كأن يذهب أفراد الأُسرة جميعاً أُسبوعياً إلى حديقة عامّة، بدلاً من مكوثهم في مكان مغلق أمام شاشة التلفزيون، وهم صامتون بدون أن يتبادلوا كلمة واحدة. ومن المؤكّد أنّه لا توجد قواعد ثابتة في العلاقات البشرية إلّا بالصّدق وتصحيح الأخطاء أوّلاً بأوّل من خلال الممارسة، أمّا مقولة أنّ البنت تصادق أُمّها، والولد يصادق أباه، فهي مقولة ليست صحيحة، فالأب يمكن أن يصادق ابنته، كما يصادق ابنه على حدٍّ سواء، وكذلك الأُمّ. والدعوة هنا من هذا المنبر إلى المحاولة الدائمة لبناء صداقة مع الأبناء، لأنّ اكتساب ثقة الأبناء لا يأتي بإعلان الرغبة في الصداقة، وإنّما بالممارسة، ولا يأتي في يوم وليلة، بل بالمحاولة المتكررة للاستحواذ على ثقة الأبناء، وهذه الثقة لا يمكن أن يمنحها الأبناء الذين يشعرون بأنّ آباءهم يستخفّون بعقولهم، ولا يستمعون إلى آرائهم، ولا يفهمون احتياجاتهم. لاشكّ في أنّ تربية الأبناء مسؤولية كبيرة تسوجب من الأهل أن يمدّوا مع أبنائهم جسور التواصل والتقارب، وأن يحاولوا استيعابهم واستيعاب أعمارهم، والمتطلّبات التي تفرضها هذه الأعمار، مع الالتفات إلى أهميّة أن يكون هناك ضوابط، حتى لا تتفلّت هذه العلاقة، ويفقد الأهل دورهم الرئيس مع أولادهم. حيث إنّ مشكلة الأهل مع أولادهم في أحيان كثيرة، تعود إلى عدم الاهتمام بنفسية الطفل، والاستغراق في المشاكل المادّية أو الاجتماعية، التي تشغلهم عن أولادهم. ختاماً، لنمنح أطفالنا المحبّة والعاطفة والاحترام والثقة، كي نكسب حبّهم واحترامهم وثقتهم، وبذلك نستطيع أن نمثّل لهم القدوة التي يتمثّلونها، ويمكن بعدها أن نمارس سياسة اللين من دون ضعف، والحزم مع الرحمة، ونفرض هيبتنا التي تدعوهم إلى أن يسلكوا الطريق الذي نرغب بعفوية وإرادة.