دوليه

يحل مانشستر سيتي الثالث ضيفا على ولفرهامبتون السادس اليوم في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي.

ويسعى سيتي الى الفوز الثالث على التوالي وتأكيد صحوته. ويريد مدرب سيتي بيب غوارديولا الانقضاض على المركز الثاني وتعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب.ويخوض غوادريولا المباراة للمرة الأولى منذ ثلاثة مواسم في غياب مساعده مواطنه ميكل أرتيتا المنتقل للإشراف على تدريب أرسنال خلفا لمواطنهما أوناي إيمري المقال من منصبه.

وكان سيتي حقق انتصارا هاماً على ليستر في الجولة الماضية وهو يخوض اللقاء بعد معرفته بنتيجة لقاء ليفربول مع ليستر الذي اقيم في وقت متأخر مساء أمس.

وكان غوارديولا كال المديح لفريقه بعد التفوق على ليستر في الجولة الماضية، وقال «إذا لعبنا كما فعلنا الليلة، يمكننا التنافس مع الجميع»، مشيدا بلاعب وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين أفضل لاعب في المباراة.وقال «كان كيفن دي بروين رائعا هذه الليلة، لقد ساعدنا بالفوز في هذه المباراة. كان دائما رائعا منذ انضمامه إلى صفوفنا. التزامه لا يصدق. إنه لاعب مذهل».

من جانب صب مدرب ليستر براندان رودرجز جام غضبه على رابطة الدوري بسبب البرنامج «المضغوط» من المباريات في فترة «البوكسينغ داي» التقليدية التي تلي عطلتي عيدي الميلاد والسنة الجديدة، وهي سمة دائمة تطبع كرة القدم الانكليزية خلافا للبطولات الأربع الكبرى الأخرى التي تخلد إلى الراحة.

ويواجه رودجرز مشكلة حول عدد المرات التي يجب فيها مشاركة قائده وهدافه جايمي فاردي متصدر لائحة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا حتى الآن، بالنظر إلى أن المهاجم يبلغ 32 عاما.وأضاف «الهدف الأساسي من المباريات الآن هو المال. لا يمكنك القول انها تتعلق برفاهية اللاعبين».

