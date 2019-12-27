دوليه

دخل ليستر سيتي سباقا مع أرسنال، من أجل الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني (25 عامًا)، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن لاعب البيانكونيري يعتبر هدفًا رئيسا لأرسنال من أجل تدعيم دفاعه، حيث حاول استعارته الصيف الماضي لمدة عامين، لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب اليوفي.

ورغم الأداء الرائع للثنائي، جوني إيفانز وكاجلار سويونكو، إلا أن بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر، يحرص على إضافة المزيد من القوة للخط الخلفي.

وأوضحت الصحيفة، أن غياب روغاني عن المشاركة مع يوفنتوس، سيدفع ليستر وأرسنال لمحاولة ضمه، في يناير المقبل. ومن المتوقع ألا تقل القيمة المادية المطلوبة لبيع المدافع، عن 34 مليون جنيه إسترليني.

